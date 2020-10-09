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Жизнь

С начала осени в Барнауле посадили больше тысячи деревьев и кустов

С начала осени в Барнауле работники МБУ «Благоустройство и озеленение» и других организаций высадили на улицах и скверах города почти 1,4 тыс. деревьев и кустарников, сообщили в мэрии.

Осень.
Осень.
СС0

888 деревьев и кустов появились на ул. Солнечная Поляна от Энтузиастов до Павловского тракта, на пр. Ленина, в сквере Химиков, на площади Мира, в сквере у здания правительства Алтайского края.

С привлечением сторонних организаций посадили еще более 500 деревьев на ул. Взлетной, Ускова, Северном Власихинском проезде, аллее Победы на пересечении Исакова и Солнечной поляны и в других местах.

8 октября прошел очередной «чистый четверг», добавили в администрации. За день вывезли 89 мешков мусора.

Ранее в Барнауле около тысячи кустарников появились в парке «Изумрудном».

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