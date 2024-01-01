С новым повышением. Цены за проезд выросли на некоторых маршрутах Барнаула

До 35 рублей увеличилась цена за проезд на некоторых маршрутах Барнаула. Об этом сообщает amic.ru.

Изменения коснулись пока только нескольких нерегулируемых маршрутов: № 18, 27, 58, 50 и 65.

Как пояснили изданию сами перевозчики, это связано с увеличением затрат на обслуживание транспорта. В 2023 году запчасти и шины подорожали на 30-35%, а дизтопливо - на 35%.

Перевозчики отметили, что также появилась необходимость в прибавке к заработной плате сотрудникам. Ведь за год существенно подорожали продукты, коммунальные платежи и другие услуги.

Повышение цен пока не коснулось других нерегулируемых маршрутов в Барнауле, а именно № 6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29.

Ранее стало известно, что в Барнауле общественный транспорт будет ходить по спецрасписанию из-за резкого спада пассажиропотока в новогодние и рождественские праздничные дни.

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