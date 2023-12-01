С первым днем зимы! Снежные поздравления в прозе, стихах и смс

Сегодня первый день зимы,

С чем вас сердечно поздравляю!

Чтоб холодов не знали вы

Я вам от всей души желаю!



Пусть за окном трещит мороз —

В душе же лучик солнца светит,

Чтоб каждый зимний день принес

Лишь радость жизни на планете!



Пушистый снег пускай устелит

Дорогу счастья и удачи.

Пускай же вас декабрь встретит

С большим мешком любви в придачу!

С самым первым днем зимы,

Сказочным, волшебным!

Поздравляю от души

С днем великолепным.



Согревает пусть любовь

Вас зимой морозной.

Пусть счастливых вечеров

Будем море просто.



Сказка дом пусть озарит,

Чудо пусть свершится.

И заветная мечта

В жизнь пусть претворится.