С первым днем зимы! Снежные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Первым днем зимы в прозе
Зима это время волшебства и чудес. Пусть же она принесет надежду и веру на лучшее. Пусть в воздухе уже пахнет мандаринами, ёлкой и предстоящими праздниками. Пусть в доме будет тепло и уютно, а на душе спокойно. Желаю чтобы рядом были только нужные люди, которые поддержат и помогут.
Поздравляем вас с первым днем зимы, первым днем волшебного и загадочного периода. Пусть эти три месяца будут теплыми, мягкими и снежными. Загадывайте желания, мечтайте, наслаждайтесь веселыми новогодними праздниками и выходными! Будьте счастливы и здоровы!
Вот и наступила зима. В ее первый день пусть на душе появится счастье, которое согреет даже в самые сильные морозы. Пусть душа радуется погоде за окном, а солнце всегда будет искрить и греть сердце.
Поздравления с Первым днем зимы в стихах
Сегодня первый день зимы,
С чем вас сердечно поздравляю!
Чтоб холодов не знали вы
Я вам от всей души желаю!
Пусть за окном трещит мороз —
В душе же лучик солнца светит,
Чтоб каждый зимний день принес
Лишь радость жизни на планете!
Пушистый снег пускай устелит
Дорогу счастья и удачи.
Пускай же вас декабрь встретит
С большим мешком любви в придачу!
С самым первым днем зимы,
Сказочным, волшебным!
Поздравляю от души
С днем великолепным.
Согревает пусть любовь
Вас зимой морозной.
Пусть счастливых вечеров
Будем море просто.
Сказка дом пусть озарит,
Чудо пусть свершится.
И заветная мечта
В жизнь пусть претворится.
Пожелать хочу тепла,
Уюта, счастья и любви,
Веселья яркого, добра
Тебе я в первый день зимы!
Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!
Желаю, чтобы оптимизм
Не гас ни летом, ни зимой,
Так же, как солнышко, лучист
И ярок был день каждый твой!
Поздравления с Первым днем зимы в смс
Вот и первый день зимы.
Пусть он вам понравится.
Белым снегом всё укрыть
К нам пришла красавица!
Пусть же счастье принесет
Зимушка искристая,
Радость, доброту, восторг
И веселье чистое!
Зима в свои права вступила,
Декабрь страничку приоткрыл.
Уже слышна мороза сила,
Снег землю ковриком укрыл.
Тебя я с тем и поздравляю,
Счастливой будет пусть зима.
Здоровья, бодрости желаю,
Любви, душевного тепла.
Вот и сказка постучалась,
Говорит: «Зимы начало!»
И узоры на окне
Шепчут нам: «Привет зиме!»
Вместе с сказочной зимой
Счастье будет пусть с тобой,
Несмотря на холода,
Радуйся всему всегда!