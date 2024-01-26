С помощью азота впервые казнили человека в США

Такая мера санкционирована в трех штатах США, но на практике ее ни разу не применяли.

Осужденному пустили азот через дыхательную маску. Это спровоцировало гипоксию и в конечном счете смерть.

Сторонники метода настаивают на его безболезненности. Однако эксперты указывают, что процесс может быть мучительным: у осужденного могут начаться судороги, он может захлебнуться рвотой. А если маска не будет прилегать к лицу герметично, умерщвление будет долгим.

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