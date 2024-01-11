Нельзя помиловать. Где произошли самые скандальные случаи смертной казни

Новость о новом виде смертной казни в США взбудоражила общественность: в государстве запланировали первую в истории казнь с помощью чистого азота . Известно, что она разрешена только в трех американских штатах (Алабаме, Оклахоме и Миссисипи), но никогда ранее не применялась. О том, где до сих пор практикуют смертную казнь, и какие случаи стали самыми громкими за последнее десятилетие, расскажет altapress.ru .

Заключенный перед смертной казнью в газовой камере. На лбу логотип компании Westinghouse Electric. США, 1939 год.

Белоруссия

Это единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор применяют смертную казнь. Ее назначают за 12 категорий преступлений в мирное время и за две — в военное время.

Так, в октябре 2023 года к смертной казни приговорили мужчину, который убил своего трехлетнего ребенка. Эксперты установили, что над мальчиком издевались, избивали его и не кормили. Во время суда родители рассказывали, что ребенка они пинали ногами. И добавляли слово "аккуратно", якобы для воспитания.

Отца расстреляли. Мать приговорили к 25 годам лишения свободы.

Сингапур

В 2023 году впервые за 20 лет здесь привели к исполнению смертный приговор в отношении женщины, осужденной за перевозку наркотических средств.

Ее задержали в 2018 году за перевозку 30 граммов героина. Это был первый случай приведения к исполнению смертного приговора в отношении женщины с 2004 года.

Обвиняемую повесили.

Северная Корея

Здесь смертельные приговоры также применяются на сегодняшний день. В 2020 году казнили северокорейского чиновника, который сходил в баню в Китае.

На момент преступления по миру активно распространялся коронавирус. По приезде в "Поднебесную" мужчина покинул карантин и направился в общественную баню. После этого его казнили в КНДР.

США

Смертная казнь в США применяется федеральными судами, а также в ряде штатов.

В настоящее время законы предусматривают пять способов смертной казни:

повешение,

расстрел,

электрический стул,

газовая камера,

смертельная инъекция.

Однако последним громким случаем стала не сама казнь, а ее перенос. Поводом для сомнений в психическом здоровье стал инцидент, произошедший с обвиняемым в тюрьме в мае 2023 года. Мужчина выдавил себе сначала один, а позднее и другой глаз. Один выдавленный глаз он съел.

Иран

Иран остается одним из лидеров по числу приводимых в исполнение смертных приговоров. Так, за 2015 год здесь казнили 977 человек.

Также право этого государства позволяет казнить женщин в возрасте 9 лет и старше, а мужчин — в возрасте 15 лет и старше. Казни несовершеннолетних широко практиковались с 2015 года.

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