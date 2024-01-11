Нельзя помиловать. Где произошли самые скандальные случаи смертной казни

Белоруссия
Это единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор применяют смертную казнь. Ее назначают за 12 категорий преступлений в мирное время и за две — в военное время.
Так, в октябре 2023 года к смертной казни приговорили мужчину, который убил своего трехлетнего ребенка. Эксперты установили, что над мальчиком издевались, избивали его и не кормили. Во время суда родители рассказывали, что ребенка они пинали ногами. И добавляли слово "аккуратно", якобы для воспитания.
Отца расстреляли. Мать приговорили к 25 годам лишения свободы.
Сингапур
В 2023 году впервые за 20 лет здесь привели к исполнению смертный приговор в отношении женщины, осужденной за перевозку наркотических средств.
Ее задержали в 2018 году за перевозку 30 граммов героина. Это был первый случай приведения к исполнению смертного приговора в отношении женщины с 2004 года.
Обвиняемую повесили.
Северная Корея
Здесь смертельные приговоры также применяются на сегодняшний день. В 2020 году казнили северокорейского чиновника, который сходил в баню в Китае.
На момент преступления по миру активно распространялся коронавирус. По приезде в "Поднебесную" мужчина покинул карантин и направился в общественную баню. После этого его казнили в КНДР.
США
Смертная казнь в США применяется федеральными судами, а также в ряде штатов.
В настоящее время законы предусматривают пять способов смертной казни:
- повешение,
- расстрел,
- электрический стул,
- газовая камера,
- смертельная инъекция.
Однако последним громким случаем стала не сама казнь, а ее перенос. Поводом для сомнений в психическом здоровье стал инцидент, произошедший с обвиняемым в тюрьме в мае 2023 года. Мужчина выдавил себе сначала один, а позднее и другой глаз. Один выдавленный глаз он съел.
Иран
Иран остается одним из лидеров по числу приводимых в исполнение смертных приговоров. Так, за 2015 год здесь казнили 977 человек.
Также право этого государства позволяет казнить женщин в возрасте 9 лет и старше, а мужчин — в возрасте 15 лет и старше. Казни несовершеннолетних широко практиковались с 2015 года.
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