С помощью сосиски на дроне спасли собаку

Спасателям в английском Гэмпшире удалось спасти джек-рассел-терьера, оказавшегося на илистой отмели незадолго до прилива с помощью сосиски на дроне, сообщает The Guardian .

Собака по кличке Милли потеряла след, заблудилась и оказалась на зыбучей илистой отмели.

На призывы вернуться она не реагировала, и тогда одна из местных жительниц, проживающая недалеко от пляжа, поделилась сосиской. Которую спасатели прикрепили на дрон, пишет Газета.Ru.

По словам спасателей, если бы они вовремя не вмешались, собака могла бы утонуть во время прилива.

«Поскольку Милли была голодна, это сработало. Мы в результате смогли заманить ее от опасности на возвышенность, которая не уходила под воду. Мы, конечно, снова подумали бы об использовании сосисок: каждая собака и каждая поисковая операция всегда разные, но если бы мы когда-нибудь снова оказались в подобной ситуации, мы бы использовали те же методы», — рассказал об инциденте один из спасателей.

Позже Милли воссоединилась с радостной хозяйкой.

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