С решением суда не согласен: алтайский думец Николай Герасименко намерен вернуть себе права

Депутат Госдумы РФ от Алтайского края Николай Герасименко, который летом 2019 года столкнулся с мотоциклистом, подает апелляцию в суд. Об этом он заявил на пресс-конференции 26 ноября.

Николай Герасименко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

«С самого начала была дана ложная информация, что я сбил мотоциклиста. Мы провели экспертизу — скорость была 110−114 км в час. Сейчас мы подаем аппеляцию», — неохотно прокомментировал инцидент Николай Герасименко.

Напомним, летом 2019 года в Москве Николай Герасименко на автомобиле Lexus столкнулся с мотоциклистом Владимиром Лазаревым.

Суд лишил Герасименко водительских прав, а Госдума сняла с него депутатскую неприкосновенность. История получила широкую огласку, подробности освещались в федеральных СМИ.

Свидетели также утверждали, что после того, как на место происшествия приехал отец пострадавшего, депутат якобы покинул место ДТП. Однако Герасименко опроверг эту информацию.

Николай Герасименко попал в ДТП в Москве. Telegram-канал 112.

Отметим также, что в суд депутат ГД не пришел.

Ранее altapress.ru писал о том, что Гагаринский районный суд Москвы лишил водительских прав члена фракции «Единая Россия» Николая Герасименко на 1,5 года.