С решением суда не согласен: алтайский думец Николай Герасименко намерен вернуть себе права

«С самого начала была дана ложная информация, что я сбил мотоциклиста. Мы провели экспертизу — скорость была 110−114 км в час. Сейчас мы подаем аппеляцию», — неохотно прокомментировал инцидент Николай Герасименко.
Напомним, летом 2019 года в Москве Николай Герасименко на автомобиле Lexus столкнулся с мотоциклистом Владимиром Лазаревым.
Суд лишил Герасименко водительских прав, а Госдума сняла с него депутатскую неприкосновенность. История получила широкую огласку, подробности освещались в федеральных СМИ.
Свидетели также утверждали, что после того, как на место происшествия приехал отец пострадавшего, депутат якобы покинул место ДТП. Однако Герасименко опроверг эту информацию.
Отметим также, что в суд депутат ГД не пришел.
Ранее altapress.ru писал о том, что Гагаринский районный суд Москвы лишил водительских прав члена фракции «Единая Россия» Николая Герасименко на 1,5 года.