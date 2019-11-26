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С решением суда не согласен: алтайский думец Николай Герасименко намерен вернуть себе права

Депутат Госдумы РФ от Алтайского края Николай Герасименко, который летом 2019 года столкнулся с мотоциклистом, подает апелляцию в суд. Об этом он заявил на пресс-конференции 26 ноября.

Николай Герасименко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.
Николай Герасименко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.
Александр Поляков

«С самого начала была дана ложная информация, что я сбил мотоциклиста. Мы провели экспертизу — скорость была 110−114 км в час. Сейчас мы подаем аппеляцию», — неохотно прокомментировал инцидент Николай Герасименко.

Напомним, летом 2019 года в Москве Николай Герасименко на автомобиле Lexus столкнулся с мотоциклистом Владимиром Лазаревым.

Суд лишил Герасименко водительских прав, а Госдума сняла с него депутатскую неприкосновенность. История получила широкую огласку, подробности освещались в федеральных СМИ.

Свидетели также утверждали, что после того, как на место происшествия приехал отец пострадавшего, депутат якобы покинул место ДТП. Однако Герасименко опроверг эту информацию.

Николай Герасименко попал в ДТП в Москве.
Николай Герасименко попал в ДТП в Москве.
Telegram-канал 112.

Отметим также, что в суд депутат ГД не пришел.

Ранее altapress.ru писал о том, что Гагаринский районный суд Москвы лишил водительских прав члена фракции «Единая Россия» Николая Герасименко на 1,5 года.

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