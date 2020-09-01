«С такой фигурой можно и чистые холсты продавать». Как пишет и продвигает работы молодая художница из Барнаула

Анастасия Пахотина не просто красивая девушка из Instagram. Она художник, который умеет зарабатывать. Altapress.ru разобрался, какие мысли и какая работа над собой скрывается за красивыми фотографиями, а также узнал, как тело может помочь краскам стать ярче.

Современное VS классическое искусство

— Недавно прилетела из Москвы, много гуляла по арт-пространствам, набиралась вдохновения. Зашла в Новую Третьяковку на выставку современного искусства. Там действительно есть такие произведения, которые вообще не понять.

Никогда ни про какое искусство не скажу, что это «мазня». Очень запомнилась одна работа: холст, к нему приклеены маленькие игрушки из «Икеи» — розовые бегемотики. А за ними розовый след из краски тянется — они так вверх ползут. Залипла на нее ненадолго. Какой посыл в ней — не поняла. И все равно притягивает, все равно отложилась в памяти!

Каждый приходит в восторг от чего-то своего. Искусство — то, что вызывает эмоции. То, что человек родил в своей голове и принес в этот мир. Конечно, постмодернизм, «все уже давно написано за нас», но если у человека есть своя подача — это уже что-то новенькое.

В Новую Третьяковку я пришла посмотреть на квадрат Малевича. К сожалению, из-за карантина экспозиция была закрыта. Это культовая работа в истории нашей страны. Мне так хочется почувствовать, что можно ощутить, находясь рядом с этой работой, — что-то невероятное. Есть в ней какая-то загадка на уровне Джоконды.

На следующий день пошла в Государственную Третьяковскую галерею — посмотреть на Шишкина, на Айвазовского. Лет 10 там не была. И снова это необычное ощущение, когда смотришь на то, что уже тысячу раз видел на фотографии. Только это уже не блеклая копия. Всматриваешься, чувствуешь посыл, энергетику. Смотришь на Айвазовского и с ума сходишь — как такое можно сделать кистью?

Искусство в классическом понимании все-таки вызывает больше эмоций, чем современное. Классики — это вау. Современное — хорошо, что оно есть, но мне интересно, а что мы оставим своим потомкам?

Работа Анастасии Пахотиной. Анна Зайкова.

О заказах

— Я отношу свое творчество к легкому и несколько коммерческому. В месяц получаю примерно по 20 заказов, поэтому времени на реализацию своих идей у меня слишком мало.

Я счет не вела, но в городе расписала стен 20. Было много кальянных, были картинги — это мои самые масштабные работы, 6 метров в высоту. Свою давнюю мечту — нарисовать на стене крылья — исполнила в парк-отеле «Чайка». В одном интересном компьютерном клубе, что находится в подвале, я сделала неоновые рисунки.

Поскольку был карантин, стены не заказывали. А вот на картинах ковид никак не отразился. Когда только началась паника, у меня, может, недельки две не было заказов, а потом все восстановилось, и, мне кажется, даже больше стали покупать.

В среднем на одну стену приходится по 10−15 картин. Я работаю, смешивая несколько стилей: это и поп-арт, и что-то мультяшное, да еще с элементами стрит-арта. Я просто пробую разное и постоянно добавляю что-то новое, к примеру каллиграфию. Мне хочется найти удачные сочетания, которых еще ни у кого нет, и развиваться в этом направлении дальше.

За четыре года я набила руку. Помню свои ранние работы, тратила на них очень много времени. Сейчас могу за час написать. Люди любят заказывать по уже готовой картинке — они хотят знать результат сразу. По факту — плагиат. Я в таком случае не пишу точь-в-точь, а занимаюсь стилизацией. Свои картины тоже пытаюсь не повторять, если просят «а можно мне такую же?». И мне интереснее, и заказчику приятнее — у него ведь будет уникальная работа.

Некоторые заказчики говорят просто: «Дом, обезьяна, кирпич — делай». И тут уже начинается интересная творческая работа и полет фантазии.

Я никогда не делаю скетчи, а сразу работаю на большом холсте — легкий набросок и сразу в цвете. Еще не было недовольных людей, которые бы сказали: «О боже, что это вы сделали?» Бывает, в конце мы дополнительные правки вносим в работу. Не знаю, как у других, но у меня из скетча выйдет бумажка «каляка-маляка», по которой клиенту не будет понятно, что он получит в конце. Так что по графике не ко мне (смеется).

Пишу я акрилом, баллончиками, строительными красками, маркерами, работаю с поталью. Нет определенного перечня материалов «только это, и все» — постоянно пробую новое. Могу прийти в магазин, на что глаз упадет — то и возьму.

А вот маслом не пишу — я с него начинала работать, если не считать акварель и гуашь, которые были в школе. Масло — классный материал, но он с очень тяжелыми запахами, эти вечные разбавители. От них голова болит и подкруживается. Для такого материала нужна студия.

А самое главное — такая работа сохнет от недели до двух, и с коммерческой стороны это очень неудобно: заказчики не готовы ждать. Многие просят за день до дня рождения мамы, и я не отказываю. Акрил сохнет 30 минут максимум, с маслом такое нереально.

От чего зависит цена

— Цена работы зависит исключительно от размера холста. Самые маленькие форматы, на которых я работаю, — 40 на 60 сантиметров и 50 на 50. Такие картины стоят от 5 тыс. рублей.

Средний размер холста у меня 70 на 100 или 80 на 90 — такая картина стоит около 10 тысяч. Ценник немаленький, но если зайти в любой художественный магазин и посмотреть, сколько стоят материалы, то вы поймете, что это не заоблачная цена. А если вспомнить объекты современного искусства, которые продаются за миллионы долларов, так тем более.

Интерьер. Анна Зайкова.

За роспись стен я беру небольшие деньги. Если бы рисунок в этой кофейне я выполнила в том же размере на холсте, он стоил бы огромных денег. А так — что-то около 15 тыс. рублей: на один квадратный метр от полутора до трех тысяч. Самая дорогая часть картины — холст в подрамнике. А тут и место готово, и краски строительные — они в разы дешевле художественных.

На среднюю картину у меня уходит 8−10 часов. Я берусь за любой сюжет. Может быть, и не получится, но не припомню такого. Если будут сомнения, все равно попробую.

Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, все заказывают то, что я люблю: греческих богов, мультяшки. Портреты редко, но если бывают, то делаю обязательно стилизованные — яркие, прикольные, необычные. Чтобы кто-то пейзажи заказал — такого уже давно не было. Речки, мосты — но они тоже были стилизованные.

В августе львов очень много брали. Потому что по гороскопу месяц Львов. Мне было в кайф эти заказы выполнять, я по знаку зодиака тоже Лев.

Instagram

— Instagram — самая основная площадка. Большое сарафанное радио — очень удобно друг другу посты пересылать, делиться, чем заказчики и пользуются. Аккаунт изначально был не для продажи. Я просто несколько лет назад начала писать для себя картины и их выставлять. Потом со временем стали спрашивать: «А можно заказать?» И понеслась.

Портреты пошли позже. Изначально я сама на свой вкус писала всякий поп-арт, ню, животных рисовала — все то же самое, но менее красиво, чем теперь (смеется).

Я стараюсь, чтобы в Instagram были не только картины. Думала о том, чтобы сделать отдельный профиль для них, но это не совсем интересно. Элементарно: я выставляю одну картину — у публикации 100 лайков. Выставляю с собой — уже 500. Человеку хочется видеть за работой личность. Им интересно знать, у кого заказывают картину. Мне обычно пишут: «Долго за вами следим, вы интересный человек, хотим сделать заказ».

Я активно веду страницу не только ради заказов, мне просто нравится. Очень приятно, что хобби приносит доход.

Комментарии в Instagram Анастасии Пахотиной.

Комментарии в публикациях в основном о картинах. Конечно, многих волнует моя откровенность. Но это моя страница, и я делаю на ней все что захочу. Я очень лояльна к советам, однако они часто бывают некорректными. Плохие комментарии я подчищаю — этого не стыжусь. У каждого есть свое мнение, и это нормально, но зачем на этот негатив смотреть тем, кто пришел полюбоваться?

Я понимаю, что это маркетинговый ход — возможно, и не было бы таких охватов и столько клиентов. Но все равно не стесняюсь.

Тусовка

— Стараюсь не выпадать и следить за тусовками. Но очень часто проваливаюсь. В городе есть любимые художники и выставки, на которых бываю. Но редко — я вообще люблю дома посидеть. На культурную жизнь в нашем городе мне времени и не хватает.

Из барнаульских я слежу за Ваней Ильющенко — он аэрограф, у него очень волшебные работы. Его творчество не то, что мне близко, но определенно вызывает восхищение. Он очень талантлив, добр и открыт — в работах чувствуется.

Из русских художников у меня нет фаворитов. Мне нравятся современники, но больше зарубежные. За ними я слежу — Алек Монополи, американский граффити-художник. Не сказать, что мне нравится его реализация, а вот сюжеты — да. Есть итальянские и испанские художницы, к примеру Димитра Милан — у нее очень чувственные работы. Очень понравилась Виктория Вейсбрут. У нее свой стиль невероятный. Наиболее интересен мне сейчас PichiAvo, его работа с античными образами.

Образование

— Я оканчивала факультет искусств АлтГУ по направлению «педагогическое обучение». То есть по факту по образованию я не дизайнер, а педагог художественных школ или общеобразовательных. Это не так уж и важно: я до сих пор диплом из университета не забрала, окончила — и все, он там остался.

Я сама не очень люблю учиться — в классическом понимании: ходить на лекции, семинары. Университет окончила — выдохнула. Не люблю учиться, и, видимо, поэтому не люблю учить.

Я как-то вела курсы рисования, знаете, как в передаче Боба Роса, где вы рисуете определенную картину, а все повторяют. Чувствую себя педагогом на троечку. Кому-то дано, кому нет.

Анастасия Пахотина. Анна Зайкова.

Полтора года назад работала с онлайн-школой, которая создает разные курсы: по живописи, каллиграфии, кулинарии — много всего. Я писала картины в прямом эфире. В итоге разошлись — на это уходило много времени, да и не всем было интересно. А еще я писала акрилом, и это им не очень подходило. Нужны были недорогие акварели или гуашь, чтобы взять и повторить.

В университете пары были в основном по педагогике и психологии и очень мало — по рисунку и живописи. В какой-то момент я взялась за самообразование. По 5−10 часов в день набивала руку, просто выбирала картинку или сама придумывала и писала для себя в огромном количестве.

Я не представляю себя в другом амплуа. Родители у меня не творческие: мама — врач, а папа — летчик. Они удивились, но никогда не противились. Я сама некоторое время сомневалась: «Как зарабатывать, на что жить?» Сейчас родители очень рады, что я занимаюсь любимым делом и при этом неплохо зарабатываю.

Кисти. Рисование. СС0

Вдохновение и передышки

— Меня вдохновляют картины других художников, само собой. А еще хорошая еда, кино, компания и путешествия. Идеи и вдохновения для картин черпаю в Pinterest. Захожу и провожу там хотя бы час в неделю.

Не могу жить без рисования: три-четыре дня — и начинается ломка. Хочется все время вернуться домой, взять кисточку, красочки. В основном это происходит в поездках — когда лечу в Москву и ничего не беру. А вот уже если еду подальше, за границу, то места для материалов не пожалею.

Без искусства человек был бы черствым и сухим, злым и несчастным. Это отдушина и средство самоопределения в мире. Без искусства мы бы не знали себя.

Анастасия Пахотина. Анна Зайкова.

Планы

— У меня дома нет картин других художников — квартира небольшая, студия. В ней нет ничего, кроме моих картин, шкафа и кровати. А вот у моей мамы есть работы Валерия Октября. Я ходила на курсы к его дочери, хоть она и маслом пишет. Творчество Евгении мне очень нравится.

Я часто думаю о своей выставке. В начале лета у меня было накоплено работ на маленькую выставку, а вчера посмотрела — осталась одна картина. Люди, бывает, просят работу «в наличии» — так они и расходятся.

Вчера один музей интересовался, не хочу ли я выставиться у них в малом зале. Этот музей — одна из немногих площадок, с кем я хотела бы поработать. У них в том году была выставка молодых художников — а я на нее не попала, не заметила вовремя. Потом сама им написала, что хотела бы выставиться. И вот теперь предложение есть — а картин нет!

В Нагорной галерее у меня хорошие отношения с владельцами, но я туда не подхожу, там больше по реализму. Я б сказала, что в Новую Третьяковку хорошо впишусь (смеется).

Художник , краски , кисти. Открытые источники в Интернете ( ССО)

В этом городе меня знают, многие узнают при встрече: «Ой, это же ты, художница». Мне хочется, чтобы так было не только в Барнауле, но и в России.