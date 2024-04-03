3 апреля
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Жизнь

С танцами и песнями, но позже. Что изменится на фестивале Роберта Рождественского в 2024 году

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в 2024 году пройдет позже обычного. О причинах переноса и других подробностях мероприятия, рассказала министр культуры Елена Безрукова.

Фестиваль Роберта Рождественского, 2023.
Фестиваль Роберта Рождественского, 2023.
Екатерина Карзова
1
Когда состоится литературный фестиваль?

В прошлые годы литературный фестиваль старались проводить ближе к дате дня рождения Роберта Рождественского — 20 июня. Так в 2023 году он шел четыре дня с 20 по 24 июня.

В 2024 году дни фестиваля решили перенести на неделю позже - на 28 и 29 июня. Причиной стало расположение дат. Суббота, в которую, по традиции, проходит финальный день в Косихе, выпадает на 22 июня, День памяти и скорби. Поэтому было решено организовать основное действие фестиваля в следующие выходные, чтобы праздник смогли посетить все желающие.

2
Сколько будет идти фестиваль?

По поводу продолжительности фестиваля — будет ли идти он четыре дня или только два — точно не известно, ведь программа мероприятий еще составляется.

Фестиваль Роберта Рождественского, 2023.
Фестиваль Роберта Рождественского, 2023.
Екатерина Карзова
3
Где пройдет фестиваль?

Мероприятия пройдут на основных площадках в Барнауле и на родине поэта в селе Косиха.

4
Приедет ли дочь Рождественского?

Да, фестиваль вновь посетит дочь поэта Екатерина Рождественская. Она подготовила авторскую программу «Шестидесятники». В ней выступят певец Владислав Косарев и актер Евгений Волков.

По словам Елены Безруковой, прозвучат не только песни и стихи Роберта Рождественского, но и других авторов — его современников.

«Наверняка мы услышим произведения Булата Окуджавы, у которого в этом году тоже юбилей — 100 лет», отмечает министр.

Особенность этой программы в том, что ее покажут только в Барнауле — в государственной филармонии с участием оркестра. В Косихе ее повторять не будут.

Екатерина Рождественская и Максим Аверин.
Екатерина Рождественская и Максим Аверин.
altairegion22.ru
5
Кто из известных гостей посетит фестиваль?

Что касается других звездных гостей, то на фестивале в Косихе выступит российская актриса и певица Валерия Ланская. «С другими участниками ведутся переговоры», — ответила Безрукова.

Параллельно идет прием заявок претендентов на литературную премию имени Роберта Рождественского. «Если все сложится хорошо, возможно, лауреаты премии приедут к нам на фестиваль, и мы узнаем несколько новых интересных имен», — подчеркнула министр.

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