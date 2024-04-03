С танцами и песнями, но позже. Что изменится на фестивале Роберта Рождественского в 2024 году

В прошлые годы литературный фестиваль старались проводить ближе к дате дня рождения Роберта Рождественского — 20 июня. Так в 2023 году он шел четыре дня с 20 по 24 июня.
В 2024 году дни фестиваля решили перенести на неделю позже - на 28 и 29 июня. Причиной стало расположение дат. Суббота, в которую, по традиции, проходит финальный день в Косихе, выпадает на 22 июня, День памяти и скорби. Поэтому было решено организовать основное действие фестиваля в следующие выходные, чтобы праздник смогли посетить все желающие.
По поводу продолжительности фестиваля — будет ли идти он четыре дня или только два — точно не известно, ведь программа мероприятий еще составляется.
Мероприятия пройдут на основных площадках в Барнауле и на родине поэта в селе Косиха.
Да, фестиваль вновь посетит дочь поэта Екатерина Рождественская. Она подготовила авторскую программу «Шестидесятники». В ней выступят певец Владислав Косарев и актер Евгений Волков.
По словам Елены Безруковой, прозвучат не только песни и стихи Роберта Рождественского, но и других авторов — его современников.
«Наверняка мы услышим произведения Булата Окуджавы, у которого в этом году тоже юбилей — 100 лет», отмечает министр.
Особенность этой программы в том, что ее покажут только в Барнауле — в государственной филармонии с участием оркестра. В Косихе ее повторять не будут.
Что касается других звездных гостей, то на фестивале в Косихе выступит российская актриса и певица Валерия Ланская. «С другими участниками ведутся переговоры», — ответила Безрукова.
Параллельно идет прием заявок претендентов на литературную премию имени Роберта Рождественского. «Если все сложится хорошо, возможно, лауреаты премии приедут к нам на фестиваль, и мы узнаем несколько новых интересных имен», — подчеркнула министр.
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