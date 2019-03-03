«С великим гневом и плачем»: как на российский престол взошел первый из Романовых

3 марта 1613 года Земский собор объявил, что новым русским царем станет 16-летний юноша Михаил Романов. С его избранием в России закончилась эпоха Смутного времени. Почему выбор пал именно на Романова и как в дальнейшем сложилась судьба царской династии — в материале altapress.ru.

Почему пришлось выбирать нового царя?

В 1598 году скончался царь Федор Иоаннович из рода Рюриковичей, сын Ивана Грозного. Он не оставил после себя наследников и династия Рюриковичей прервалась. Начался период, который принято называть Смутным временем, пишет histrf.ru. Буквально за несколько лет сменились несколько правителей, а в итоге Москва оказалась под властью поляков.

Осенью 1612 года народное ополчение освободило Москву от иноземцев. Положение в стране после нескольких лет Смуты было плачевным, сообщает Русская историческая библиотека. Встала острая необходимость восстановить государственную власть. Возглавлявшие ополчение Минин и Пожарский разослали грамоты и созвали Земский собор (собрание представителей различных земель и сословий на Руси).

Минин и Пожарский. СС0

Как Земский собор выбирал нового царя?

Данных о работе Земского собора сохранилось очень мало, уточняет доктор исторических наук Юрий Иванов (статья опубликована rcoit.ru). Известно, что в Москву съехались не только бояре, дворяне и церковнослужители, но и посадские люди, донские казаки и свободные крестьяне. Не было только представителей от крепостных и холопов. Их интересы должны были представлять собственники земель.

Земский собор начал работать в январе 1613 года. Участники Собора придерживались разных позиций. Кто-то хотел русского царя, кто-то — польского или шведского. Соперники вели переговоры, искали поддержку у населения Москвы, изучали мнения в провинциях.

Первым общим решением Собора был отказ от иноземного царя. Тогда круг сузился, но не слишком: нашлось около 10 российских претендентов. Среди них — представители старых княжеских фамилий и руководители народного ополчения.

Фигура Михаила Федоровича Романова стала компромиссной. 16-летний юноша приходился дальним родственником Рюриковичам (прежнему царскому роду): он был внучатым племянником Анастасии Романовой, первой жены Ивана Грозного.

Кремль. Россия. Настасья Коваленко

Как Михаилу Романову сообщили о его избрании?

3 марта (21 февраля по старому стилю) Земский собор огласил свое решение, а в Кострому отправились послы. Там в Ипатьевском монастыре с матерью жил будущий царь. Известие о том, что Михаила Романова избрали царем, ужаснуло их: юноша «с великим гневом и плачем» заявил, что он не думал даже о русском престоле, а его мать, инокиня Марфа, сказала, что сына на царство не благословит.

Инокиня объяснила свою позицию: сыну мало лет, страна в бедственном положении, а люди в Москве присягали и изменяли государям. Кроме того, отец Михаила Романова находился в плену в Литве.

Плачущую инокиню Марфу уговаривали несколько часов. Когда один из послов указал ей, что вина за гибель народа в стране без монарха будет на ней, мать сдалась.

С избранием царя Михаила Романова в России закончился династический кризис. После появления законного царя начала расти экономика, основывались новые города. Русские начали стремительно двигаться к Тихому океану.

Семья Николая II. Россия , 1913 год. www.facebook.com/klimbim

4 факта о династии Романовых?

1. Романовы правили Россией на протяжении чуть больше трех веков — с 1613 по 1917 годы, сообщает istoriarusi.ru.

2. В 1771 году при Петре I страна стала империей, а Петр Великий — первым русским императором.

3. Каждый правитель из дома Романовых оставлял приемнику страну с большей территорией, чем унаследовал.

4. Последний русский император Николай II Романов отрекся от престола в 1917 году. Его и всю его семью расстреляли.