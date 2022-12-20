В Барнауле начали обустраивать на новом месте «орку дедушки Славы, которую снесли в 2022 году. Теперь она будет стоять на новом месте. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Горку на новом месте возрождают восемь последователей дедушки Славы. Они и раньше помогали известному горкостроителю возводить «Ледянку», а после ее сноса строят вновь.

Новое место совсем недалеко от старой горки — рядом с ул. Вербной в 600 м по дороге к лесу. Некогда дикий склон выбрали неслучайно — он и раньше был популярен среди барнаульцев. Здесь не мешает ветер и много парковочных мест.

«Склон доведут до ума, зальют, и можно будет лететь вниз на 150 метров с ветерком», — рассказывают в издании.

Снег привозят на КАМАЗах, чтобы скорее открыть зимний сезон. С его помощью крутой склон делают более пологим, чтобы детям было безопаснее кататься.

В планах строителей возвести две горки: детскую и взрослую. Открытие — примерно через неделю. На него обещал приехать сам дедушка Слава — Вячеслав Замышляев.

Ранее 20 октября 2022 года самую известную барнаульскую горку дедушки Славы снесли. Этого добивался бизнесмен Алексей Ильиных еще в 2017 году, а до него — Анатолий Панченко, в 2017 году он был первым замглавы администрации Центрального района.