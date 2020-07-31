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Жизнь

С ветерком по водной глади. ТОП-5 самых дорогих катеров на вторичном рынке Барнаула

Лето покатилось к финишу, на некоторых деревьях появляется желтизна. Владельцы катеров и яхт, пока на дворе летний сезон, пытаются продать свой гидриппус («морской конек»). Altapress.ru составил июльский рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу.

Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Vigor 620 L
Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Vigor 620 L
Сайты чстных объявлений.

ТОП-5 самых дорогих катеров в Барнауле (июль 2020 года)

1 место. Катер Crownline 236 2012 г — 3,2 млн рублей

Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Crownline 236
Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Crownline 236
Сайты чстных объявлений.

Рейтинг открывает Crownline 236 с ароматным названием Capuchino. Владелец оценил семиметровый катер в 3,2 млн рублей. В объявлении указано, что плавсредство было куплено в 2012 году практически с конвейера. В комплектацию входят прицеп и ПТС, а также широкая платформа для купания с лестницей и кормовым душем.

Еще есть держатели для кранцев, рулевое управление с усилителем и регулируемым наклоном, цифровые приборы EVC, глубиномер, два гелиевых аккумулятора, стол в каюте и музыка, телевизор и холодильник. На праздники получится неплохая беседка на воде — катер вмещает 8 человек и выдерживает 617 кг.

2 место. Катер Rinker 230 — 1,95 млн рублей

Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Rinker 230
Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Rinker 230
Сайты чстных объявлений.

Следом идет американский Rinker 230. Хозяин также обещает полный комплект — прицеп и ПТС. Но если на победителе рейтинга можно провести пару веселых часов, то «американец» приспособлен для постоянного проживания. На катере есть мангал из нержавейки, установка для рыбалки со спиннингодержателями, раковина, туалет, душевая кабина, аудиосистема, эхолот и якорная лебедка.

В случае чего и рыбку поймать можно, и от чешуи избавиться, и пожарить на углях. Вместительность — 10 человек. Есть два дополнительных спальных места.

3 место. Аэросани Патруль — 1,6 млн рублей

Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Аэросани-амфибия «Патруль».
Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Аэросани-амфибия «Патруль».
Сайты чстных объявлений.

В первую тройку затесались исконно русские аэросани-амфибия «Патруль». Им всего три года, в прокат выходили дважды. Владелец безжалостно заявляет, что аэросани ему не нужны, поэтому приемлет торг и может организовать доставку в любой регион. Цена за подобную новенькую амфибию начинается от 2,9 млн рублей. Грузоподъемность до 500 кг, свободно размещает 6 человек.

Изобретение в основном используется на родных территориях, но иногда их можно встретить в Канаде и скандинавских странах. Создавался этот агрегат спонтанно — конструктор Неждановский проводил испытания для конфигурации нового авиапропеллера, но у него как-то вышли аэросани.

4 место. Катер Vigor 620 L — 1,5 млн рублей

Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле.
Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле.
Сайты чстных объявлений.

Этот катер был куплен в 2014 году, откатал свои 40 моточасов. В комплект входит прицеп с грузоподъемностью 2,6 тонн, раздвижная крыша (тент) и водомет.

Для мерзляков в каюте работает webasto-обогрев. Вместительность — 5 человек, есть спальное место для одного ребенка. Продавец оценили игрушку в 1,5 млн рублей.

5 место. Катер Yamarin-56-HT — 1,35 млн рублей

Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Yamarin-56-HT
Рейтинг самых дорогих катеров, выставленных на продажу в Барнауле. Yamarin-56-HT
Сайты чстных объявлений.

Закрывает рейтинг Yamarin-56-HT. У «финна» отличные ходовые качества, высокая безопасность и неограниченный доступ к интернету, по словам хозяина. Катер и двигатель проходили ТО в 2019 году, состояние отличное, вкладываться не придется.

Владелец не против торга или обмена на автомобиль. Комплектация стандартная — «эхолот, фара, громкоговоритель с сиренами, электро и ручная помпы, запасной винт, якорь, заводские ковры в салоне, музыка». Базовая комплектация новой модели обойдется в 1,9 млн рублей.

Интересный факт

Катер — удобное плавсредство для проведения выходных на воде. Только вот в кругосветку на нем не отправишься. Хотя отважные бийчане все же рискнули пройти 15 тыс. км на катере. В ближайшее время они должны добраться из Бийска до столицы Хакасии.

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