Горбачевский сухой закон: почему запрет на алкоголь не сработал

16 мая 1985 года вступило в силу постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Документ, как и прогнозировали специалисты, проблемы советского народа не решил, скорее подтолкнул к еще большим трудностям. О том, как Советский Союз жил без алкоголя и почему сухой закон не сработал — в материале altapress.ru.

У проведенной кампании имелись плюсы: увеличение общей продолжительности жизни на 2,3 года, снижение мужской смертности и повышение рождаемости (на 500 тыс. младенцев в год). По оценке экспертов, даже преступность снизилась, пишет «Газета.ру». Но есть и другие показатели — они отражают неэффективность запрета.

Первые попытки

«Горбачевская» антиалкогольная кампания не была первой. Еще в 1972 году власти сократили часы торговли алкогольной продукцией и повысили цены. Тогда же они отметили необходимость расширить производство виноградных вин, чтобы уменьшить потребление водки. Но в 70-е годы идея тоже не увенчалась успехом.

Люди изготавливали «товары жидкой группы» из всего, что росло на кустах и деревьях. А вместо качественного вина покупали дешевые и быстро опьяняющие вермуты, портвейны и винные напитки.

Учитывая зарубежный и советский опыт, многие партийные деятели были резко против продолжения такой политики.

Советская статистика

В стране в 1984 году среднее потребление алкоголя на человека достигло 14,2 литра в год. По подсчетам медиков, на одного взрослого мужчину приходился минимум стакан водки в день.

В зависимости от региона статистика разнилась. Так в глубинках на человека в год приходилось около 25 литров алкоголя.

Убытки антиалкогольной компании

Значительная часть бюджета государства состояла из выручки с продаж алкогольной продукции. Повышение цен должно было возместить убытки от снижения объема хотя бы на 80%. Однако этого не произошло, пишет «Деловой Петербург».

Но вместо ожидаемых 60 миллиардов рублей в первый год кампания принесла лишь 38 миллиардов в бюджет. Да, в 1985 -1987 годы официально потребление снизилось на 49%, но эти цифры отражали лишь регистрируемые покупки.

«Сухой закон» в СССР. anews.com «Сухой закон» в СССР. anews.com «Сухой закон» в СССР. anews.com

Замена водке

Граждане скупали сахар необходимый для самогоноварения, одеколон и даже жидкость для очистки стекол. Замена водке нашлась очень быстро. Объем продаж каждого из приведенных товаров уже в первый год запрета вырос минимум на 15%.

Николай Рыжков,

бывший председатель Совета министров СССР:

В аптеках скупили все настойки на спирту, а в магазинах — лак для волос. В ход шло все, что горит, народ травился и проклинал тех, кто это устроил.

В интервью газете.ру главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что именно сухой закон и его абсолютная непродуманность виноваты в том, что люди начали пить все подряд.

Евгений Брюн,

главный психиатр-нарколог Минздрава: