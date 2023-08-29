Садоводы в Барнауле не могут отстоять право на тишину

Рядом с садоводством имени Мичурина образовались развлекательные базы отдыха, сауны, танцплощадки. Жители замеряют уровень шума и ищут другие правонарушения, в попытке добиться тишины.

Количество баз объясняется хорошим местоположением. Рядом гипермаркеты, где можно купить еду. А дома отдыха построены в лесу. Люди едут на природу подышать свежим воздухом.

Жительница садоводства жалуется, что там проходят постоянные вечеринки, свадьбы, корпоративы. Также часто запускают салют. а рядом деревянные постройки.

Отмечается, что на территории садового товарищества запрещено вести коммерческую деятельность, сообщают "Вести Алтай".

От шумных соседей страдают не только «мичуринцы», но и жители садоводства «Фиалка». Там находится база с бассейном, воду из которого, по их словам, сливают на дорогу, она попадает на урожай и он гибнет.

Ранее сообщалось, что шумная вечеринка обернулась кражей в алтайском городе.