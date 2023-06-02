2 июня
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Жизнь

Садоводов могут ждать крупные штрафы за борщевик на участке

Депутаты от "Единой России" готовят поправки в Земельный кодекс РФ, пишут "Ведомости".

Борщевик
Борщевик
СС0

Депутаты подготовили два законопроекта. Первый внесет понятие "инвазивные растения" в Земельный кодекс, а второй введет новые штрафы за зарастание земель такими растениями.

В перечень растений, которые угрожают биологическому разнообразию, войдет борщевик Сосновского. Именно этот вид наиболее опасен для окружающей среды.

Такой борщевик обладает высокой репродуктивной способностью — одно растение дает до 20 тыс. семян. Кроме того, он устойчив к неблагоприятному климату и вредит росту других растений.

Он представляет опасность для человека, так как выделяет ядовитый сок с кумаринами и эфирными маслами. При попадании на кожу ее клетки теряют защитную функцию.

"В случае контакта пораженной кожи с солнечным светом на ней возникают отеки и волдыри, которые держатся в среднем около трех суток", — рассказала терапевт.

Законопроект вносит изменения в статью "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв" (ст. 8.7 КоАП РФ).

Для граждан штрафы за нарушение составят от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 400 до 700 тыс. рублей.

Предположительно, поправки начнут действовать с 1 марта 2024 года. Сейчас депутаты ожидают официального ответа от правительства. Размеры штрафов могут изменить.

Ранее биолог объяснила, когда уничтожать борщевик. По ее словам, от растения надо избавляться в начале июня, чтобы борщевик не вырос "гигантом".

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