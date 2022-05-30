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Плодовитый сорняк. Биолог объяснила, когда уничтожать борщевик

Борщевик нужно уничтожать в начале лета, чтобы он не вырос «гигантом». Об этом рассказала на радио Sputnik старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова, биолог Лилия Шипилина.

Борщевик
Борщевик
СС0

Шипилина подчеркнула, что в соке борщевика содержатся фуранокумарины. Это опасные вещества, которые при попадании на кожу могут вызывать ожоги.

По словам специалиста, если сорняк вырастет до больших размеров, то уничтожить его будет трудно.

«Важно избавиться от этого растения сейчас, пока это еще ростки, потому что с каждым днем лета уничтожать его будет все сложнее и сложнее: борщевик станет гигантом, и его листья могут достичь в диаметре 50−70 сантиметров», — предупредила биолог.

Шипилина уточнила, что выкопать борщевик зачастую тяжело — даже человеку в защитном костюме. Поэтому она рекомендует избавиться от сорняка в мае-начале июня, пока «он еще не так велик».

В противном случае борщевик успеет зацвести и дать семена.

«Потом появится цветонос (стебель с цветком. — Прим. ред.) Одно растение в среднем может дать 7−22 тыс. семян. Это огромное количество семян борщевика, каждое из которых может прорасти и тоже стать гигантом», — утверждает Лилия Шипилина.

Кстати, стало известно, что в полях Алтайского края установят оборудование для «диалога» с растениями. Внедрением новой системы занимается компания «Эр-Телеком». Пока таких станций в регионе четыре, но это только начало эксперимента.

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