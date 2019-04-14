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Жизнь

Самая дорогая картина в мире, проданная арабскому принцу, может оказаться подделкой

Картина итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи «Спаситель мира», считающаяся самым дорогим полотном в мире, может оказаться подделкой. Об этом сообщает Life со ссылкой на газету New York Post.

Галерея. Искусство.
Галерея. Искусство.
СС0

В 2017 году картина ушла с молотка за 450 миллионов долларов. Покупателем «последнего шедевра» да Винчи оказался саудовский принц.

Искусствовед Бен Льюис в беседе с газетой заявил, что сотрудники Лондонской национальной галереи намеренно скрыли от участников торгов перед продажей, что группа экспертов не достигла единогласного решения о подлинности работы.

Отмечается, что из пяти специалистов двое оценили картину как настоящую, один посчитал её фальшивкой, ещё двое не смогли дать точную оценку.

Таким образом, реальная стоимость полотна может составлять всего лишь 1175 долларов.

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