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Жизнь

Самая красивая стюардесса в мире поделилась «горячими» фото из бассейна

Стюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо в откровенном образе впечатлила своих фанатов, которые ее называют самой красивой бортпроводницей в мире.

Майбел Гуо, самая красивая стюардесса в мире.
Майбел Гуо, самая красивая стюардесса в мире.
instagram.com/mabel_goo.

Майбел Гуо позирует в бассейне роскошного отеля.

«Запутавшиеся волосы, но страстное сердце», — подписала она публикацию.

Подписчики Гуо пришли в восторг от ее внешности, пишет Lenta.ru.

«Какая же ты горячая», «Мое сердце начало биться быстрее», «Я не устану повторять тебе, что ты самая красивая женщина на земле. Меня завораживает все, что ты делаешь», «Пожалуйста, снимай побольше такого контента», «Вау! У тебя такая естественная красота!», — писали в комментариях поклонники.

Вирусный кадр

В октябре 2018 года пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании AirAsia Майбел Гуо самой красивой стюардессой в мире после того, как один из пассажиров выложил ее фотографию в Facebook.

Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя девушка, родом из Малайзии, в красной униформе разносит чипсы по салону самолета.

Кадр моментально стал вирусным.

«Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова», — сказала тогда Гуо.

Она также отметила, что в свободное время занимается танцами и обожает путешествовать по миру. Девушка добавила: «Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее».

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