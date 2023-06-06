Самые милые сердцам алтайских книголюбов лестницы отремонтируют за 9 млн рублей

Желающих — хоть отбавляй
На соответствующий тендер заявились сразу шесть потенциальных подрядчиков, в результате цену контракта "сбили" до 9,2 млн рублей. Победитель еще не определен — сегодня завершился срок подачи заявок, итоги же аукциона будут подведены 8 июня.
Новая лестница
Рендеров новых лестниц в проектной документации не обнаружилось, однако из описания работ ясно, что планируется разобрать все, включая бетонные основания полов, заново оштукатурить стены и потолок и сделать новые стяжки.
Ступени будут облицованы неполированным многоцветным керамогранитом, стены — армированными цементно-минеральными плитами, а также линеарными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Ожидания читателей
Чего ожидают от новых лестниц читатели, так это прежнего уюта.
Евгений,
читатель altapress.ru:
Во времена моего студенчества, когда еще не было массового интернета, мы проводили в «шишковке» много времени. И лестница, а если конкретнее, то диванчики, расположенные рядом с ней, служила местом отдыха и собраний молодежи, на которых общались, устраивали импровизированные пикники и даже затевали романтические истории.