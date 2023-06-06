6 июня
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Жизнь

Самые милые сердцам алтайских книголюбов лестницы отремонтируют за 9 млн рублей

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова собирается отремонтировать две лестницы. На это учреждение готово было потратить 11,7 млн рублей.

"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
Дмитрий Лямзин

Желающих — хоть отбавляй

На соответствующий тендер заявились сразу шесть потенциальных подрядчиков, в результате цену контракта "сбили" до 9,2 млн рублей. Победитель еще не определен — сегодня завершился срок подачи заявок, итоги же аукциона будут подведены 8 июня.

Новая лестница

Рендеров новых лестниц в проектной документации не обнаружилось, однако из описания работ ясно, что планируется разобрать все, включая бетонные основания полов, заново оштукатурить стены и потолок и сделать новые стяжки.

&quot;Библионочь-2022&quot; в библиотеке им. Шишкова
"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
Дмитрий Лямзин

Ступени будут облицованы неполированным многоцветным керамогранитом, стены — армированными цементно-минеральными плитами, а также линеарными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Ожидания читателей

Чего ожидают от новых лестниц читатели, так это прежнего уюта.

Евгений,
читатель altapress.ru:

Во времена моего студенчества, когда еще не было массового интернета, мы проводили в «шишковке» много времени. И лестница, а если конкретнее, то диванчики, расположенные рядом с ней, служила местом отдыха и собраний молодежи, на которых общались, устраивали импровизированные пикники и даже затевали романтические истории.

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