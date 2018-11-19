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Жизнь
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Самые обычные и необычные туалеты мира

По обустройству общественных туалетов можно судить об экономическом развитии того или иного государства. Где-то это практически произведения искусства, а где-то общественных туалетов просто нет. Именно поэтому во всем мире 19 ноября отмечают Всемирный день туалета — чтобы привлечь внимание к проблеме. Как выглядят общественные туалеты в разных странах мира — смотрите в подборке altapress.ru

Португалия

Некоторые общественные туалеты в Португалии больше похожи на современные музеи. Например, Espacio Renova — дизайнерский туалет в Лиссабоне. Интерьер украшают разноцветные рулоны бумаги, из которых можно выбрать понравившеюся по цвету, запаху и рисунку.

Дизайнерский туалет Espacio Renova
Дизайнерский туалет Espacio Renova
Travel.ru

Япония

Японцы соорудили умные туалеты, которые умеют практически всё — от подогрева сидения до медицинского обследования.

Умный туалет
Умный туалет
umnodom.net

Швеция

На общественные туалеты в Швеции приятно посмотреть. Снаружи это аккуратные зеленые мраморные строения. Они полностью автоматизированы внутри, поэтому отходить от инструкций или засиживаться в таком не рекомендуют.

Общественный туалет Стокгольма
Общественный туалет Стокгольма
stockholmguide.ru

Россия

В России можно наткнуться на абсолютно разные общественные туалеты. Это могут быть и синие кабинки биотуалетов, и уборные на колесах. Однако независимо от уровня и чистоты, их числа всё равно не хватает. По данным издания «Профиль», в Москве на один общественный туалет приходится 40 тысяч человек.

Туалет на колесах
Туалет на колесах
m.profile.ru

Нидерланды

У жителей Нидерландов свои причуды: полуоткрытые туалетные кабинки прямо на улице. Сложно оценить насколько это удобно, но для туристов со стороны выглядит непривычно. Уличные туалеты делятся на два типа: треугольные и те, что похожи на пляжные кабинки — в них, как правило, видно ноги.

Общественный туалет в Нидерландах
Общественный туалет в Нидерландах
amsterdam10.ru

Китай

В общественных туалетах Поднебесной, как правило, унитазов нет. Вместо них сквоты — дырки в полу. Перед походом в такую уборную стоит подготовиться к грязи и плохому запаху. Единственное преимущество, которое есть у этих помещений — их действительно много, буквально на каждом шагу. В непредвиденной ситуации не придется долго искать подходящее место.

Общественный туалет в Китае
Общественный туалет в Китае
gagtime.ru
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