14 мая
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Жизнь

Самые загрязненные пляжи исследовали ученые

Группа исследователей провела анализ данных о тяжелых металлах и их связи с частицами пластика на пляжах морей и океанов, пишет Газета.Ru.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Выяснилось, что самыми загрязненными пластиком пляжами являются побережья Атлантики, а также Индийского океана.

На этих побережьях обнаружено порядка 20 мест в мире, где высокие концентрации тяжелых металлов связаны с накоплением частиц пластика на пляжах. Пластик способен накапливать тяжелые металлы.

В совокупности они опасны для здоровья человека.

Между тем кровопийцы стали ползать по загорающим на пляжах сибирякам. Многие заметили массово ползущих по песку клещей. Люди запаниковали - некоторые снимали с себя сразу по несколько кровососов.

В соцсетях сибиряки делились своими наблюдениями и недоумевали - как вышло так, что клещи, обитающие в лесополосах, траве, оказались на открытом солнце на пляжных территориях.

Полный спокойствия биолог Алексей Яновский объяснил — на людей набросились не таежные, а пастбищные клещи. Энцефалит и боррелиоз они не переносят. Пастбищные клещи тоже кусают человека, но как бы брезгуют им и быстро отваливаются.

Но могут быть опасны для собак и коров.

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