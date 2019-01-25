10 самых известных Татьян в Алтайском крае

25 января в России отмечают Татьянин день . Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, а после подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день стали считать своим все российские студенты. Altapress.ru выбрал десятку самых известных в крае Татьян.

Татьяна Томенко

Татьяна Томенко опубликовано Татьяной Томенко

Первая леди Алтайского края. Она 28 лет в браке с губернатором края Виктором Томенко. Познакомились они в Норильске, когда обоим было по 17 лет и через два года поженились. У них есть дочь Галина.

Татьяна Баева

Татьяна Баева , модельное агентство «Стиль». Дмитрий Лямзин

Директор модельного агентства «Стиль», созданного в 2000 году. Это одно из первых модельных агентств края.

Заочно окончила Московский институт текстильной и легкой промышленности по специальности «Модельер-конструктор». Более 10 лет работала в Доме моделей художником-модельером и манекенщицей.

Воспитанницы агентства постоянно принимают участие в конкурсах «Мисс Россия», «Мисс Сибирь», «Краса России», «Мисс Евразия». Выпускницы профессионально занимаются модельной работой в Москве, Милане, Париже, Пекине, Сеуле.

Татьяна Егорова

Директор Алтайской краевой библиотеки им. Шишкова Татьяна Егорова. Анна Зайкова

Директор алтайской краевой библиотеки имени В. Я. Шишкова. Начала работать в краевой библиотеке в отделе технико-экономической литературы. Директор — с 2014 года. Под ее руководством в библиотеке появились важные проекты «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» и ежегодный фестиваль книги «Издано на Алтае».

Татьяна Сажаева

Татьяна Сажаева. Анна Зайкова

Директор Туристического центра Алтайского края и организатор крупнейших туристских событий края — праздников «Цветение маральника», «Алтайская зимовка», международного туристического форума VISIT ALTAI. Сотрудники центра представляют край на крупнейших выставках.

Татьяна Ильюченко

Татьяна Ильюченко в алтайских полях. www.instagram.com/ilyuchenco

Известная российская биатлонистка и лыжница, чемпионка и многократный призер зимних Паралимпийских игр, многократная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения. Председатель комитета по социальной политике краевого законодательного собрания.

Татьяна Сибиркина

Заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула. Развития туристического кластера в старой части города проходит под ее надзором. Родом из Новокузнецка Кемеровской области. Начала работать в 1995 году ведущим специалистом комитета по труду администрации края, с 2002 по 2013 годы трудилась в органах самоуправления.

Татьяна Котова

Татьяна Котова , спортсменка. Олег Богданов

Российская легкоатлетка, прыгунья в длину, заслуженный мастер спорта России, участница трёх Олимпийских игр. Сейчас знаменитая алтайская спортсменка тренирует сборную Краснодарского края в Региональном центре спортивной подготовки по легкой атлетике.

Татьяна Денисова

Татьяна Денисова выходит из здания суда. altapress.ru

Супруга экс-начальника краевого управления образования и молодежной политики Юрия Денисова. В 2016 году чиновнику предъявили обвинение в получении взяток в крупном размере и с вымогательством, а его жене — в посредничестве во взяточничестве, в том числе в особо крупном размере. Татьяну приговорили к 5 годам 1 месяцу лишения свободы условно и 1,7 млн рублей штрафа.

Татьяна Ларина

Татьяна Ларина приняла участие в проекте «Школа успеха». Олег Богданов

Известная барнаульская предпринимательница и основатель компании «Русская династия», занималась оптово-розничной торговлей канцелярскими товарами с 1994 года. Сейчас она закрыла магазины, ушла в арендный бизнес и подбирает проекты для инвестиций.

Татьяна Филидова

Татьяна Филидова на заводе. Анна Зайкова

Стоит у руля очень «мужского» предприятия — Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения, который последние три года ежегодно удваивал объемы производства. Окончила АлтГТУ по специальности «экономика и управление на предприятии машиностроения». Работала начальником планово-экономического отдела на заводе по производству металлокаркасной мебели «Алтис», затем финдиректором на предприятии «Машзавод». Разведена. Двое детей. Занимается спортом в клубе: «Как все нормальные мальчики, хожу в качалку».