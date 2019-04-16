Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая 19°C

10 самых важных фактов о Нотр-Дам де Пари: почему пожар в соборе стал трагедией для всего мира

Нотр-Дам де Пари, или собор Парижской Богоматери — легендарная католическая церковь в центре Парижа. За почти тысячу лет она стала одним из главных символов Франции. Пожар, который вспыхнул там 15 апреля, ужаснул весь мир. В нашей короткой подборке — самые важные факты о Нотр-Дам де Пари.

Собор Парижской Богоматери. Нотр-Дам де Пари
Собор Парижской Богоматери. Нотр-Дам де Пари
СС0

1. Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа, на острове Сите. Это одна из важнейших достопримечательностей города, как, например, Эйфелева башня.

2. Нотр-Дам де Пари строился больше двух веков — с 1163 по 1345 годы.

3. По задумке создателей, Собор Парижской Богоматери должен был быть таким большим, чтобы вместить всех жителей французской столицы. В то время в Париже жили около 10 тысяч человек, пишет billionnews.ru. В стены Нотр-Дам де Пари вмещается больше 9 тысяч человек.

4. В Нотр-Даме нет ни одной стены. Пространство собора формируют столбы, соединенные арками. В проемах между арками расположены витражи. Как и в других готических храмах, в Нотр-Даме нет настенной живописи, а единственным источником света являются как раз витражи, пишет wiki.

5. Собор Парижской Богоматерие хранит одну из главных святынь христианского мира — терновый венец Иисуса Христа. По данным РИА Новости, венец уцелел в пожаре 15 апреля. Кроме того, удалось спасти тунику святого Людовика и несколько картин.

6. В средние века Собор Парижской Богоматери был Библией для неграмотных людей. В скульптурах, которые украшают Нотр-Дам, отразилась вся история христианства. А знаменитые скульптуры горгулий и химер в верхней части собора сделаны гораздо позже других скульптур — в XIX веке.

7. В Нотр-Даме на протяжении веков короновали и венчали императоров, отпевали усопших монархов.

8. Нотр-Дам де Пари прославлен в романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», а также театральных постановках и экранизациях этого произведения.

9. Собор ежегодно посещают больше 13 млн туристов. Это не только историческая достопримечательность, но и действующая церковь, где проходят богослужения. Нотр-Дам де Пари — место паломничества, центр сосредоточения католицизма во Франции.

10. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери, пишет BBC:

«Нотр-Дам — это наша история, наша литература, часть нашей души, место величайших наших событий, эпидемий, наших войн… эпицентр наших жизней. Нотр-Дам продолжает гореть, и я знаю, какую горечь и трепет испытывают сейчас очень многие наши соотетечественники», — заявил президент.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость