10 самых важных фактов о Нотр-Дам де Пари: почему пожар в соборе стал трагедией для всего мира

Нотр-Дам де Пари, или собор Парижской Богоматери — легендарная католическая церковь в центре Парижа. За почти тысячу лет она стала одним из главных символов Франции. Пожар, который вспыхнул там 15 апреля, ужаснул весь мир. В нашей короткой подборке — самые важные факты о Нотр-Дам де Пари.

1. Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа, на острове Сите. Это одна из важнейших достопримечательностей города, как, например, Эйфелева башня.

2. Нотр-Дам де Пари строился больше двух веков — с 1163 по 1345 годы.

3. По задумке создателей, Собор Парижской Богоматери должен был быть таким большим, чтобы вместить всех жителей французской столицы. В то время в Париже жили около 10 тысяч человек, пишет billionnews.ru. В стены Нотр-Дам де Пари вмещается больше 9 тысяч человек.

4. В Нотр-Даме нет ни одной стены. Пространство собора формируют столбы, соединенные арками. В проемах между арками расположены витражи. Как и в других готических храмах, в Нотр-Даме нет настенной живописи, а единственным источником света являются как раз витражи, пишет wiki.

5. Собор Парижской Богоматерие хранит одну из главных святынь христианского мира — терновый венец Иисуса Христа. По данным РИА Новости, венец уцелел в пожаре 15 апреля. Кроме того, удалось спасти тунику святого Людовика и несколько картин.

6. В средние века Собор Парижской Богоматери был Библией для неграмотных людей. В скульптурах, которые украшают Нотр-Дам, отразилась вся история христианства. А знаменитые скульптуры горгулий и химер в верхней части собора сделаны гораздо позже других скульптур — в XIX веке.

7. В Нотр-Даме на протяжении веков короновали и венчали императоров, отпевали усопших монархов.

8. Нотр-Дам де Пари прославлен в романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», а также театральных постановках и экранизациях этого произведения.

9. Собор ежегодно посещают больше 13 млн туристов. Это не только историческая достопримечательность, но и действующая церковь, где проходят богослужения. Нотр-Дам де Пари — место паломничества, центр сосредоточения католицизма во Франции.

Notre Dame de Paris is burning down. I'm terribly sad to see one of France most magnifying heritage, literally going into flames and ashes pic.twitter.com/4VzkkPvxZo — Ella ◟̽◞̽ Tattoed on my heart (@sweetlouiex) 15 апреля 2019 г.

10. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери, пишет BBC: