Самый большой самовар на колесах в России приедет на «Сибирскую Масленицу»

Фестиваль самоварного чая устроят на «Сибирской Масленице» 25 февраля. Главным гостем станет самый большой самовар на колесах в России. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Самовар-путешественник придет на мотоциклетной тяге из города Ирбит Свердловской области. Он известен своими размерами — 415 л чая, которым можно напоить до двух тысяч человек.

Чтобы вскипятить воду в здоровяке к началу праздника, его начнут топить дровами накануне, 24 февраля.

«Самовар-великан — один из главных экспонатов Ирбитского музея народного быта. Его называют самым путешествующим самоваром России, так как он часто посещает разные праздники и однажды проделал путь от Москвы до Омска», — рассказывают организаторы.

Вместе с ним приедут братья поменьше — самовары на 30 и 60 л. Также в фестивале самоварного чая будут участвовать представители санаториев «Россия» и «Белокуриха», гостиничного комплекса «Золото Алтая».

Они обещают бесплатно угощать гостей «Сибирской Масленицы» чаем, заваренным по авторским рецептам.

Похвастаться своим самоваром или особым рецептом чая может каждый. Для этого нужно написать организаторам «Сибирской масленицы» — sibmaslenica@yandex.ru.

В Барнауле также есть свой самовар-гигант на 90 л. Он находится на территории храма Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25).