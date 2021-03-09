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Жизнь

Самый толстый кот России Степан спас бийчанку от коронавируса

Хозяйка кота Степы считает, что именно он спас ее от коронавирусной инфекции. Питомец не отходил от пенсионерки ни на шаг, когда та тяжело заболела ковидом, передают «Вести».

Очень толстый кот Степан из Бийска.
Очень толстый кот Степан из Бийска.
Скриншот YouTube

83-летняя пенсионерка не могла встать с постели. По медицинским показаниям врачи оставили ее на амбулаторном лечении дома. Все время болезни кот не отходил от хозяйки.

Женщина утверждает, что за время ее болезни он даже сбросил несколько килограммов.

«Я ковидом болела очень тяжело, подняться с постели не могла. Меня отхаживали, дочь не работала, делала уколы. И Степа не отходил от меня — только по нужде сбегает и тут же возвращается. Постоянно мурлыкал, будто что-то рассказывал. Степе уже 13 лет, он действительно весил 20 килограммов, но сейчас похудел», — поделилась она.

Пенсионерка поборола болезнь и теперь балует Степу его любимым лакомством — горбушей.

Степан считается самым толстым котом в России. В свои 13 лет он весит 20 килограммов.

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