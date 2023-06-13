Самый высокий в мире небоскреб окрасили в цвета российского флага

Небоскреб «Бурдж-Халифа» находится в Дубае. Администрация здания решила поздравить россиян с их национальным праздником и устроила световое шоу. Небоскреб окрасился в цвета российского флага.
Кадры светового шоу в честь Дня России опубликовали в официальном аккаунте дубайской высотки в соцсети.
Высота здания «Бурдж-Халифа» составляет 828 м.
Согласно информации посольства, на территории Дубая проживает большая российская община, которая насчитывает как минимум 200 тыс. человек.
Ранее новосибирский художник нарисовал на подкованной блошиной лапке флаг России.