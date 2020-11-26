Самый засекреченный подводник России скончался в военном госпитале

Герой России, вице-адмирал Буриличев попал в госпиталь с подозрением на COVID-19.

«Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус», — отмечает агентство.

Буриличев с октября 2005 года возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны — одно из самых засекреченных подразделений ведомства, которое занимается исследованиями, изучением и работами на больших глубинах Мирового океана.

Родился в 1958 году в Ленинграде. В 1990-х командовал атомной подлодкой К-461 «Волк», которая выполняла сложные задачи в удаленных районах Атлантики.

Субмарина Буриличева обнаружила новейшую американскую подлодку с баллистическими ракетами, после скрытно следила за ней. За это подводнику присвоили звание Героя России.

Ранее умер легендарный разведчик Анатолий Баронин, добывший зараженную лихорадкой Эбола кровь.