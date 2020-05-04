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Коронавирус

Самочувствие, VIP-палата, фальсификация: что происходит с подхватившим Covid-19 Мишустиным

По данным СМИ, премьер-министр Росии Михаил Мишустин находится в Центральной клинической больнице в Москве. Госпиталь отвечает последним запросам по дизайну интерьеров и даже предлагает «люксовые» палаты.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

По информации Telegram-канала Baza, премьер лечится в специальном отделении, которое занимается только «важными чиновниками».

В распоряжении пациентов клиники есть ресторан, бассейн и оборудованные новейшей техникой палаты.

Состояние Мишустина оценивается как средней тяжести.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное», — отметил в комментарии РИА Новости его пресс-секретарь Борис Беляков.

Пресс-секретарь добавил, что Мишустин работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону.

Телеведущий Владимир Познер заявил на своем сайте, что заболевание премьера лишь с вероятностью 10% может быть фальсификацией.

«Я знаком с господином Мишустиным, мне не кажется, что он готов быть главным действующим лицом такого спектакля. Я уверен, что он действительно заболел. Уверен… на 90%. А вот на 10% готов допустить, что это спланированная и продуманная акция», — считает Познер.

Михаил Мишустин 30 апреля по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину о положительном результате своего теста на коронавирус.

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