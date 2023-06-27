Самое сложное - жизнь. Подробности о состоянии здоровья Костомарова после тяжелого лечения

Altapress.ru рассказывает, что известно о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на данный момент.

В каком состоянии находится Костомаров?

Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию после тяжелой операции.

26 июня спортсмен выложил видео, на котором занимается на велотренажере, крутя педали с помощью протезов. По данным "Спорт-Экспресс", на руках у фигуриста также частично протезы.

Костомаров признает, что ему тяжело - морально и физически. Но он старается не сдаваться.

"Едем дальше. Впереди самое сложное, жизнь!" — написал Костомаров в соцсетях.

Он уже может ходить на протезах?

На данный момент фигурист тренируется на временных биометрических протезах, сообщает "Спорт- Экспресс". Врачи ждут под заказ другую модель, легче и современнее.

Протезы работают с помощью импульсов. Мозг посылает мышцам сигнал сокращаться и приводит в движение протезы.

Когда спортсмена выпишут из больницы?

Пока что Костомарову придется остаться в больнице еще на некоторое время. Ему необходимо привыкнуть к протезам и восстановить нормальное психологическое состояние.

"Так как ментально Костомаров еще не не стабилен, то работа с ними продвигается с трудом", - утверждает источник «СЭ».

Медицина. Врач. pexels.com

Сможет ли фигурист вернуться в спорт?

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что не исключает возвращения Костомарова в большой спорт, сообщает «Матч ТВ». Спортсмен уверен, что у Костомарова хватит силы духа и упорства.

«Характеру, стойкости и мужеству Романа может позавидовать любой человек. Я очень рад, что у Ромы все потихонечку налаживается, что он не останавливается. Сможет ли он вернуться к работе в фигурном катании? Ничего исключать нельзя, Рома — сильный парень», — сказал Траньков.

Что произошло?

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.