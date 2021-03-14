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Жизнь

«Самое страшное утро в моей жизни»: россиянин оказался в центре битвы двух собачьих стай

Житель Чайковского рассказал в паблике «ЧП Пермь», как «заново родился» по дороге на работу.

Бездомные собаки. Бийск.
Бездомные собаки. Бийск.
кадр из видео.

По словам мужчины, инцидент произошел в субботу, 13 марта, в 6:38 утра.

«Стая из пяти собак, что привязались ко мне, схлестнулась с другой стаей», — написал местный житель.

При этом мужчина оказался в эпицентре события — между двух стай. Судя по видео, на «стороне противника» оказалось чуть менее десяти собак.

На кадрах мужчина показывает, что бежать ему, по сути, некуда — три варианта из четырех заблокированы, не считая «вниз» и «вверх».

«Благо мужчина помог мне пройти этот участок дороги, а дальше стая из тех же пяти собак проводила меня до работы, периодически напрыгивая и покусывая за штанины. Самое страшное утро в моей жизни», — отметил напуганный житель.

Судя по всему, спаситель проживает рядом и уже не испытывает стресс при виде собачьих свор.

Ранее депутат из Новосибирска рассказал, что его начали атаковать зоозащитницы из-за того, что он заговорил о проблеме безнадзорных животных.

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