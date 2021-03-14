«Самое страшное утро в моей жизни»: россиянин оказался в центре битвы двух собачьих стай

По словам мужчины, инцидент произошел в субботу, 13 марта, в 6:38 утра.
«Стая из пяти собак, что привязались ко мне, схлестнулась с другой стаей», — написал местный житель.
При этом мужчина оказался в эпицентре события — между двух стай. Судя по видео, на «стороне противника» оказалось чуть менее десяти собак.
На кадрах мужчина показывает, что бежать ему, по сути, некуда — три варианта из четырех заблокированы, не считая «вниз» и «вверх».
«Благо мужчина помог мне пройти этот участок дороги, а дальше стая из тех же пяти собак проводила меня до работы, периодически напрыгивая и покусывая за штанины. Самое страшное утро в моей жизни», — отметил напуганный житель.
Судя по всему, спаситель проживает рядом и уже не испытывает стресс при виде собачьих свор.
Ранее депутат из Новосибирска рассказал, что его начали атаковать зоозащитницы из-за того, что он заговорил о проблеме безнадзорных животных.