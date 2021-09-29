Аэробус А321 вылетел из Москвы в 22:15 (мск) и должен был приземлиться в Барнауле в 06:15 по местному времени, но во время полета пассажирке стало плохо, сообщили amic.ru в авиакомпании.
«В полете бортпроводники оказали женщине первую медицинскую помощь. По прилете в Нижний Новгород ее ожидала машина скорой помощи», — рассказали в «Уральских авиалиниях».
В Барнауле воздушное судно приземлилось в 10:15.
Ранее altapress.ru рассказывал, как провела время жительница Барнаула, летевшая на рейсе «Уральских авиалиний», который задержали почти на 7 часов.
Четыре часа пассажиры провели в самолете на земле.