Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Барнаул 29 сентября, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде.

Аэробус А321 вылетел из Москвы в 22:15 (мск) и должен был приземлиться в Барнауле в 06:15 по местному времени, но во время полета пассажирке стало плохо, сообщили amic.ru в авиакомпании.

«В полете бортпроводники оказали женщине первую медицинскую помощь. По прилете в Нижний Новгород ее ожидала машина скорой помощи», — рассказали в «Уральских авиалиниях».

В Барнауле воздушное судно приземлилось в 10:15.

Ранее altapress.ru рассказывал, как провела время жительница Барнаула, летевшая на рейсе «Уральских авиалиний», который задержали почти на 7 часов.

Четыре часа пассажиры провели в самолете на земле.