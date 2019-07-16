Самолет «Победы» вернулся в аэропорт отправления из-за попавшей в двигатель птицы

Эта ситуация влияла на безопасность полета, поэтому было принято решение вернуться. По словам Селивановой, птица попала в правый двигатель, предварительное заключение технических служб подтвердило, что воздушное судно не получило повреждений.
«Мы неоднократно сообщали Росавиации о серьезной угрозе безопасности из-за недостаточного орнитологического обеспечения. Однако до сих пор никаких мер не принято», — сказала агентству Селиванова.
Сообщается, что посадка прошла благополучно. На борту находились 185 пассажиров.
Ранее altapress. ru писал, как решают проблему с птицами в барнаульском аэропорту.
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