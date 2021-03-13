Как сообщает издание, самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом 2513 «Москва — Новосибирск», 13 марта в 2:21 по мск совершил аварийную посадку в Тюмени. На борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа. В данный момент пассажиры ожидают резервного борта в аэропорту.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что у лайнера отказал второй двигатель. Посадка в Тюмени прошла благополучно. Прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полета.
«Резервное судно должно вот-вот приземлиться. В 11:40 минут по новосибирскому времени планируется вылет из Тюмени в Новосибирск», — передает НГС.
Накануне, 12 марта, жители Красноярска обсуждали «сбой в матрице»: видео с пассажирским самолетом, который на некоторое время «завис в небе».