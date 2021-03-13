Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Самолет S7 «Москва — Новосибирск» экстренно приземлился из-за отказа двигателя

Утром 13 марта пассажирский лайнер авиакомпании S7 Airlines, который направлялся из Москвы в Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени. Причиной стал отказ второго двигателя, передает НГС.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

Как сообщает издание, самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом 2513 «Москва — Новосибирск», 13 марта в 2:21 по мск совершил аварийную посадку в Тюмени. На борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа. В данный момент пассажиры ожидают резервного борта в аэропорту.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что у лайнера отказал второй двигатель. Посадка в Тюмени прошла благополучно. Прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полета.

«Резервное судно должно вот-вот приземлиться. В 11:40 минут по новосибирскому времени планируется вылет из Тюмени в Новосибирск», — передает НГС.

Накануне, 12 марта, жители Красноярска обсуждали «сбой в матрице»: видео с пассажирским самолетом, который на некоторое время «завис в небе».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость