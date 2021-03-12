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Жизнь

Сибиряки обсуждают «сбой в матрице». Самолет завис, потом полетел, потом опять завис

Жители Красноярска обсуждают видео с пассажирским самолетом, который на некоторое время «завис в небе», сообщает «Проспект Мира».

Самолет "завис". Красноярский край.
Самолет "завис". Красноярский край.
кадр из видео.

Видео опубликовали в Instagram микрорайона Солнечный. На кадрах самолет, который находился в воздухе без движения, резко продолжил полет.

«Он вообще завис, да? Что-то с ним не то. Смотри, он опять встал», — обсуждают женщины, снимающие самолет на видео.

В подписи к ролику отметили, что, видимо, произошел «сбой матрицы, ну или самолет в текстурах застрял».

В комментариях отметили, что это просто иллюзия, поскольку «самолет летит навстречу машине, а она едет почти в том же направлении».

«Как только машина остановилась, самолет полетел, как и обычно бывает. Ну и угол дома помог в этом», — разъяснил один из красноярцев.

Между тем, как отмечают некоторые, они также стали свидетелями «зависания самолета», при этом не находились в машине.

Предложили и другие объяснения: «Народ на остановке высадил», «Забуксовал чуток, дороги не чистят в небе», «Остановился слить нечистоты, всегда так делают», «Поймал встречный поток ветра и сбавил ход двигателей».

Ранее эксперты объяснили такой эффект тем, что «угловые скорости самолета и движущегося навстречу автомобиля относительно елки, на которую смотрите, одинаковы, и поэтому кажется, что самолет не движется относительно елки».

Осенью житель Кузбасса опубликовал видео с «полтергейстом», который толкал вагоны по рельсам. Эти кадры тоже вызвали массу споров.

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