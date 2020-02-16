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Жизнь

Самолеты, кружившие над Новосибирском, экстренно направили в Барнаул

16 февраля погода внесла свои коррективы в работу новосибирского аэропорта «Толмачево». Приземлиться не смогли 11 рейсов.

Аэропорт Толмачево.
Аэропорт Толмачево.
Фото: архив компании "Авиафлот"

Из-за тумана пришлось отправить самолеты на запасной аэропорт в Барнаул, — коротко пояснили «КП-Новосибирск» в аэропорту «Толмачево».

Во время их полета в небе остались странные круги, которые наблюдали новосибирцы.

Люди ожидали в новосибирском аэропорту прилет рейсов из Набережных Челнов, Барнаула, Абакана, Нижневаторска, Иркутска, Красноярска, Томска, Санкт-Петербурга, Сургута, Читы. Кроме того, задержался вылет рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Всю необходимую информацию о вылете новосибирцы могут уточнить в справочной аэропорта «Толмачево» по тел. (383) 216−99−99.

Напомним, на прошлой неделе непростая ситуация была в аэропорту Барнаула. Из-за мокрого снегопада «воздушные ворота» краевой столицы приостановили свою работу на полдня.

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