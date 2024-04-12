Самолеты в Пермь, добрые новости апреля, миленькие животные. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Мы сходили в местную ветеринарную клинику и умилились бедненьким кошечкам и собачкам. Посмотрите на этих очаровашек. А новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Шапочки, корсеты и куртки из старых джинсов шьет жительница Барнаула

Анастасия занимается апсайклингом с 2019 года. Все началось с дипломной работы для университета, для которой девушка перешивала старые джинсы в одежду.

Для выпускной работы создавалась отдельная коллекция джинсовых курток, которую дизайнер презентовала и защитила как проект. Шила «из того, что было». Собирала джинсы у друзей и знакомых. Остановилась именно на этом материале, потому что джинсовая ткань — красивая и долговечная, зарекомендовавшая себя на рынке и известная всем.

Почитать об Анастасии и нюансах ее работы можно здесь.

Изделия Анастасии Кошелевой. Софья Комарова

Самолеты из Барнаула в Пермь начнут летать уже в мае

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 1 мая запускает регулярные рейсы из Перми в Барнаул и обратно. Некоторые жители Алтайского края засомневались в оправданности таких перелетов.

Из Перми самолет Bombardier будет летать дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Из Барнаула — по понедельникам в 1:40 и по четвергам в 4:30 по местному времени. Рейсы субсидированы.

Министр транспорта Антон Воронов объяснил интерес к перелетам из Перми и обратно интенсивным развитием внутреннего туризма. Пермь при этом оказалась удобной точкой развязки для туристов, летающих на Алтай и наоборот — в Москву. Почему для этого не хватает Екатеринбурга — министр не уточнил.

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

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