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Жизнь

Самовар-гигант, книжки в траве, дискотека нулевых. Пять поводов сходить в парк в Барнауле

Altapress.ru узнал в каких парках на этих выходных будут проходить занимательные фестивали, тусовки и пикники. Забегайте, скучно не будет.

«Бал Победы» в Изумрудном парке.
«Бал Победы» в Изумрудном парке.
Анна Зайкова

Изумрудный

Парк приглашает 23 июня на первый книжный фестиваль на траве. Там можно будет пообщаться с экспертами, послушать лекции, погадать на ромашке, сыграть в лотерею, обменяться книгами и прогуляться по ярмарке мастеров.

Начало в 13:00. Вход свободный, 0+.

«Бал Победы» в Изумрудном парке.
«Бал Победы» в Изумрудном парке.
Анна Зайкова

Юбилейный

Если хотите помочь природе, то можете отправиться на субботник 23 июня. Все собираются у центрального входа в Юбилейный парк. А дальше смельчаков встретят покрышки, мусор и Пивоварка. Зачистка пройдет от реки до улиц Чеглецова и 2-я Речная. Запасайтесь репеллентами и чайком.

Начало в 12:00, 0+.

Парк &quot;Юбилейный&quot;.
Парк "Юбилейный".
Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

Центральный

23 июня в Центральном пройдет фестиваль культуры русских немцев. Посетители смогут узнать историю бывшего Марьяновского поселения и его жителей, поиграть в этно-настолки, разучить народный танец или попробовать себя в немецкой выпечке.

Начало в 11:00. Вход свободный, 0+.

Парк «Центральный».
Парк «Центральный».
компания «Алом».

Арлекино

23 июня идем целый день плясать в парк «Арлекино». Здесь выступит танцевальный коллектив, у детей будет своя отдельная тусовка Baby Disco, а взрослых ждет дискотека 2000-х.

Начало в 12:00. Вход свободный, 0+.

Парк &quot;Арлекино&quot;
Парк "Арлекино"
Представлено altapress.ru

Лесная сказка

В воскресенье можно выбраться на семейный пикник в «Лесной сказке»: попить чаю из огромного самовара, посмотреть кукольный спектакль или устроить игры. От морского боя до резиночки.

Начало в 12:00, 0+.

Зоопарк &quot;Лесная сказка&quot;.
Зоопарк "Лесная сказка".
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

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