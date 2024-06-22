Самовар-гигант, книжки в траве, дискотека нулевых. Пять поводов сходить в парк в Барнауле

Изумрудный
Парк приглашает 23 июня на первый книжный фестиваль на траве. Там можно будет пообщаться с экспертами, послушать лекции, погадать на ромашке, сыграть в лотерею, обменяться книгами и прогуляться по ярмарке мастеров.
Начало в 13:00. Вход свободный, 0+.
Юбилейный
Если хотите помочь природе, то можете отправиться на субботник 23 июня. Все собираются у центрального входа в Юбилейный парк. А дальше смельчаков встретят покрышки, мусор и Пивоварка. Зачистка пройдет от реки до улиц Чеглецова и 2-я Речная. Запасайтесь репеллентами и чайком.
Начало в 12:00, 0+.
Центральный
23 июня в Центральном пройдет фестиваль культуры русских немцев. Посетители смогут узнать историю бывшего Марьяновского поселения и его жителей, поиграть в этно-настолки, разучить народный танец или попробовать себя в немецкой выпечке.
Начало в 11:00. Вход свободный, 0+.
Арлекино
23 июня идем целый день плясать в парк «Арлекино». Здесь выступит танцевальный коллектив, у детей будет своя отдельная тусовка Baby Disco, а взрослых ждет дискотека 2000-х.
Начало в 12:00. Вход свободный, 0+.
Лесная сказка
В воскресенье можно выбраться на семейный пикник в «Лесной сказке»: попить чаю из огромного самовара, посмотреть кукольный спектакль или устроить игры. От морского боя до резиночки.
Начало в 12:00, 0+.
Самое важное - в нашем Telegram-канале