Самовыгул котов и собак запретили в России

Теперь свободный выгул животных будет разрешен только в специальных местах, указывает Газета.Ru.
А хозяева должны контролировать перемещение питомца с помощью поводка — на проезжей части, в лифтах, дворах домов, на детских и спортивных площадках.
Также уточняется — по-прежнему запрещено вести отлов бездомных животных калечащими и приводящими к смерти методами, что разрешалось в изначальной версии законопроекта.
Ранее за укусы собак хотели ввести штрафы до 200 тыс. рублей.
Сумма штрафа за укус животного будет следующей: для граждан от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
По этой же норме хотят наказывать должностных лиц, которые обещали построить приюты для бездомных животных в городах, но не сделали этого.