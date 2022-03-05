Самой полезной оказалась российская оленина

Научные эксперты из пяти арктических стран мира признали самой полезной по содержанию микроэлементов оленину, произведенную на российском полуострове Таймыр, сообщается на портале Go Arctic.

Специалисты изучали мясо оленя в разных регионах Норвегии, Финляндии, Канады, США и России.

К проекту присоединились эксперты из Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Томского госуниверситета, Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова (САФУ) и Университета Лапландии, пишет Lenta.ru.

Ученые подвергли пробы мяса мета-анализу.

Большая часть проб пришлась на Ямало-Ненецкий автономный округ, Таймыр, Коми, Чукотку и российскую Лапландию.

Результат дал разную концентрацию микроэлементов в оленине из разных районов.

С помощью мета-анализа удалось расширить знания о составе мяса северного оленя. Различное содержание макро- и микроэлементов можно объяснить ​​экосистемами и антропогенными факторами.

Таймырская оленина обладает высочайшим содержанием железа —18,2 миллиграмма на 100 граммов. Кроме того, рекордные показатели калия в мясе оленя нашли на Таймыре и в Канаде — 465 и 451 миллиграмм на 100 граммов.

Тогда как мясо выпасаемых в Мурманской области оленей содержит 225 миллиграммов на стандартную пробу.