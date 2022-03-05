Самой полезной оказалась российская оленина

Специалисты изучали мясо оленя в разных регионах Норвегии, Финляндии, Канады, США и России.
К проекту присоединились эксперты из Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Томского госуниверситета, Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова (САФУ) и Университета Лапландии, пишет Lenta.ru.
Ученые подвергли пробы мяса мета-анализу.
Большая часть проб пришлась на Ямало-Ненецкий автономный округ, Таймыр, Коми, Чукотку и российскую Лапландию.
Результат дал разную концентрацию микроэлементов в оленине из разных районов.
С помощью мета-анализа удалось расширить знания о составе мяса северного оленя. Различное содержание макро- и микроэлементов можно объяснить экосистемами и антропогенными факторами.
Таймырская оленина обладает высочайшим содержанием железа —18,2 миллиграмма на 100 граммов. Кроме того, рекордные показатели калия в мясе оленя нашли на Таймыре и в Канаде — 465 и 451 миллиграмм на 100 граммов.
Тогда как мясо выпасаемых в Мурманской области оленей содержит 225 миллиграммов на стандартную пробу.