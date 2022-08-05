«Сару Коннор хочу». Тест: отличите советский фильм от голливудского по его описанию

Согласно Борхесу, все истории человечества построены лишь на четырех типах сюжета. Поэтому неудивительно, что мы можем, например, перепутать советский фильм с голливудским. Особенно когда их одновременно показывают в кинотеатре. Altapress.ru пересказал несколько лент — попробуйте отличить одну от другой.