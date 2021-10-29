Моргенштерн или Бурлюк. Тест: отличите ли вы классиков футуризма от современных исполнителей

«Вот раньше были ТВОРЦЫ!» — скажут некоторые, переключая музыкальные каналы. Altapress.ru предлагает попробовать отличить тексты авангардных авторов и современных поп-исполнителей и решить, насколько «дыр бул щыл» далеко от «бряяяя».

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