Сбер в Сибири собрал больше 4100 кг макулатуры в рамках акции «БумБатл»

И стал победителем четвёртого сезона всероссийской экологической акции в категории «Бизнес», собрав по всей стране 280 тонн макулатуры.

Больше 4100 кг макулатуры собрали в Сибирском банке Сбера в рамках всероссийской экологической акции «БумБатл». Сибиряки при этом не ограничились только сдачей макулатуры.

Так, Сибирский банк Сбербанка во время акции организовал для жителей региона пункт приёма макулатуры. В отделениях банка на территории восьми сибирских городов были установлены специальные контейнеры с памятками по сбору этого вида вторсырья.

Для сотрудников банк провёл дополнительный конкурс по сбору вторичных отходов «Разделяя — сохраняй», в рамках которого можно было сдать на переработку мелкую электронную технику. Так, в Кемеровской области, ставшей лидером по сбору б/у-техники, собрали более 45 единиц электроники.

Роман Костылев,

заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

Сибирский банк Сбера на системном уровне участвует в экологических мероприятиях и проводит собственные активности. Одна из важнейших задач — поддерживать культуру ответственного потребления среди сотрудников и делиться своим опытом с коллегами из других организаций. Уверен, объединив усилия, мы принесем ощутимую пользу окружающей среде.

Всего за два неполных месяца сотрудники и клиенты Сбера по всей стране собрали и передали на переработку 280 тонн макулатуры. Благодаря этому они стали победителями всероссийской экологической акции «БумБатл» в категории «Бизнес».

Акция «БумБатл» направлена на сокращение потребления бумаги, организацию системы её переработки и формирование экологической культуры. Масштабная инициатива движения «Экосистема» по сбору макулатуры стартовала 10 октября и проходила в поддержку нацпроекта «Экология». В этом году к «БумБатлу» присоединились более 2,5 млн участников из всех регионов страны. Они собрали порядка 100 тыс. тонн бумажных отходов, все они будут направлены на переработку.

Сбер выступает традиционным партнёром «БумБатла». Во время акции представители банка также провели экоуроки и лекции по раздельному сбору отходов, а также рассказали о переработке и лайфхаках экономного использования бумаги дома и в офисе на платформе по полезным привычкам и волонтёрству «Сберегаем вместе».