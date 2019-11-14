Сбербанк рассказал подробности хитрой схемы мошенничества с картами

Мошенники, которые крадут деньги со счетов клиентов банков, в большинстве случаев переводят украденные средства на виртуальные карты. Об этом РИА Новости рассказал представитель Сбербанка. При этом злоумышленники чаще всего прибегают к методам социальной инженерии.

Это значит, что злоумышленники зачастую обладают небольшим набором данных — как правило, это ФИО и номер телефона — и поначалу могут не знать, в каком банке у человека открыт счет. Но выстраивают разговор так, что жертва сама предоставляет всю информацию.

Сбербанк рекомендует своим клиентам соблюдать важные правила: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, CVC/CVV-коды, пароли из SMS-сообщений для подтверждения операций.

«Если у клиента запрашивают такую информацию, нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру», — подчеркнул собеседник «РИА Новостей».

За 2019 год полиция пресекла деятельность 19 преступных групп, которые похищали деньги со счетов клиентов Сбербанка.