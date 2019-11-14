Сбербанк рассказал подробности хитрой схемы мошенничества с картами

Это значит, что злоумышленники зачастую обладают небольшим набором данных — как правило, это ФИО и номер телефона — и поначалу могут не знать, в каком банке у человека открыт счет. Но выстраивают разговор так, что жертва сама предоставляет всю информацию.
Сбербанк рекомендует своим клиентам соблюдать важные правила: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, CVC/CVV-коды, пароли из SMS-сообщений для подтверждения операций.
«Если у клиента запрашивают такую информацию, нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру», — подчеркнул собеседник «РИА Новостей».
За 2019 год полиция пресекла деятельность 19 преступных групп, которые похищали деньги со счетов клиентов Сбербанка.
По данным Банка России, в 2018 году более 97% хищений со счетов физических лиц было совершено при помощи приемов социальной инженерии: граждане сами называли номер карты и указанный на ее обороте CVV-код.