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Жизнь

Сбой в СДЭКе. Когда можно получить посылки и какой ущерб это принесло компании

В своем заявлении транспортная компания СДЭК заверила, что все пункты выдачи заказов возобновят работу не позднее 29 мая, сообщает РБК.

Работа службы доставки СДЭК уже несколько дней не восстанавливается.

Однако компания успокоила потребителей, заявив, что все посылки в порядке, отмечают «Ведомости».

Работа сайта возобновлена, но пока только частично. Эксперты заявили, что ущерб от сбоя составит от 300 млн до 1 млрд рублей. Эта сумма составлена без учета возможных требований о компенсации убытков от пользователей.

Что случилось со СДЭКом

Напомним, что сбой в компании произошел 26 мая. Клиенты сообщали, что приходят в пункты выдачи заказов, но не могут получить свои посылки. В связи с этим транспортная компания приостановила прием и выдачу заказов.

По сообщению «Ведомостей», возможной причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Ответственность за остановку работы компании взяла на себя международная хакерская группировка Head Mare.

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