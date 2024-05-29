Работа службы доставки СДЭК уже несколько дней не восстанавливается.
Однако компания успокоила потребителей, заявив, что все посылки в порядке, отмечают «Ведомости».
Работа сайта возобновлена, но пока только частично. Эксперты заявили, что ущерб от сбоя составит от 300 млн до 1 млрд рублей. Эта сумма составлена без учета возможных требований о компенсации убытков от пользователей.
Что случилось со СДЭКом
Напомним, что сбой в компании произошел 26 мая. Клиенты сообщали, что приходят в пункты выдачи заказов, но не могут получить свои посылки. В связи с этим транспортная компания приостановила прием и выдачу заказов.
По сообщению «Ведомостей», возможной причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Ответственность за остановку работы компании взяла на себя международная хакерская группировка Head Mare.
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