27 февраля
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Жизнь

Счастье, ау! Как ФрейдоБоуи помогает ориентироваться в себе в новом спектакле МТА — фоторепортаж altapress.ru

Как обрести гармонию и прийти к состоянию легкости, когда жизнь такая непростая, а взрослые — такие невыносимые? Что такое любовь? И кто мы? Обо всем этом размышляли подростки, родители, Зигмунд Фрейд и альтер-эго Дэвида Боуи в спектакле «Ноябрьский зов» по одноименной пьесе Марии Малухиной.

"Ноябрьский зов" в МТА.
"Ноябрьский зов" в МТА.
Анна Зайкова.

Подросток Лиля с огромной неохотой отправляется в поход с одноклассниками в компании своего деда — заслуженного хирурга, которого до этого видела дважды. Разумеется, он сильно ее раздражает.

В походе принимают участие двое учителей, несколько одноклассников и их родителей. Все это быстро превращается в змеиный клубок с подростковыми страстями, пренебрежением, родительской нечуткостью и желанием «как лучше», стремлением обратить на себя внимание, слепой верой и многим другим.

Эта ядерная смесь венчается «Ноябрьским зовом» — заведомо невыполнимым стремлением достичь состояния детской легкости и беззаботности, которое сопровождается меланхолией и общей потерянностью.

Образ меланхолии подчеркивает сценография, отсылающая к востоку: березовый, будто бы бамбуковый, лес, в котором легко затеряться. Путь — и метафорический, и вполне буквальный железнодорожный — устремленный в белый круг-дверь. Вокруг него герои бродят большую часть спектакля (режиссер и сценограф Петр Норец).

Вместе со своими воображаемыми собеседниками Зигги Стардастом (с папиного винила) и с Зигги Фрейдом (из книжки мамы-психолога) главная героиня Лиля пытается разобраться в себе и своих обидах. В какой-то момент собеседники «сливаются» в одну личность.

&quot;Ноябрьский зов&quot; в МТА.
«Ноябрьский зов» в МТА.
Анна Зайкова.

Постепенно клубок распутывается: подобно ориентированию в лесу, герои (почти все) начинают ориентироваться и в реальности: теперь видят друг в друге личности, встают на путь исправления уже совершенных ошибок, перестают делить мир на черное и белое и даже немного приближаются к нужному состоянию легкости и радости.

Спектакль поставили благодаря проекту «Детки и предки. Сибирь» новосибирской автономной некоммерческой организацией «Центр «Культурный город», который реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ближайший показ — 24 марта.
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