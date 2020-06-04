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Жизнь

Считает деньги, выращивает цветы: читатели altapress.ru выбрали победительницу проекта «Мисс Агро — 2020»

3 июня на сайте altapress.ru завершилось голосование за финалисток проекта «Мисс Агро — 2020». На протяжении трех дней читатели выбирали девушку, которая будет носить почетный статус победительницы.

Лето. Девушка в поле.
Лето. Девушка в поле.
СС0

Скажем сразу: соперничество между претендентками развернулось нешуточное. На протяжении первых дней голосование на промежуточное первое место выходила то Наталья Кудинова из Усть-Калманского района, то Яна Иночкина из Целинного, то Анастасия Мосина из Ключей.

И до конца было не понятно, кто же все-таки победит.

Но Целинный район, видимо, никому не обойти. Он — первый и по сбору урожая и по очаровательным девушкам.

Анастасия Мосина, Ключевской район.
Анастасия Мосина, Ключевской район.
altapress.ru
Анастасия Миненкова, Каменский район.
Анастасия Миненкова, Каменский район.
altapress.ru
Наталья Кудинова, Усть-Калманский район
Наталья Кудинова, Усть-Калманский район
altapress.ru
Мария Денисюк из Усть-Калманского района.
Мария Денисюк из Усть-Калманского района.
altapress.ru

Как распределились голоса

В общей сложности читатели аltapress.ru отдали более 2 тыс. голосов, которые распределились следующим образом:

Яна Иночкина — 34,9%
Анастасия Мосина — 22,8%
Наталья Кудинова — 16,6%
Мария Денисюк — 13,9%
Анастасия Миненкова — 4,4%
Ксения Денисова — 3,8%
Лилия Корячкина — 3,5%

Что известно о победительнице

С 2012 года Яна работает бухгалтером в сельскохозпредприятиях «Вирт» и «Фарм».

Яна Иночкина, Целинный район.
Яна Иночкина, Целинный район.
altapress.ru

«Счастлива и рада, что оказалось в нужном месте, и в нужное время. Очень люблю свою работу, свой коллектив. И каждый день с большим удовольствием иду на свое рабочее место. В свободное время летом выращиваю цветы, овощи облагораживаю свой сад и сады своих знакомых, занимаюсь продажей рассады. Зимой предпочитаю больше времени проводить на свежем воздухе и совмещать приятное с полезных, катаясь на лыжах и коньках», — написала Яна о себе.

Что ее ожидает

«Мисс Агро — 2020» мы обещаем сделать еще краше. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды и профессиональная фотосессия.

Преображением Яны будут заниматься стилисты салона RedBerry.

В новом образе наша победительница предстанет на станицах спецвыпуска «Свободного курса», посвященного агропромышленному комплексу региона. Выйдет в свет он 17 июня.

Генеральный партнер
Генеральный партнер
Стиль
Стиль

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