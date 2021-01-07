Сделать 12 апреля выходным днем предложила депутат-космонавт из Госдумы

Ранее партия «Коммунисты России» в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина предложила учредить 12 апреля новый праздник — День национальной гордости.
Однако Герой России, летчик-космонавт Серова не поддержала идею в таком виде, но предложила свой вариант.
«Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости», — подчеркнула она.
По ее мнению, 12 апреля необходимо сделать выходным днем, так же как и 9 мая. Ведь полет в космос — это тоже победа, пояснила Серова.
Ранее Роскосмос успешно запустил в продажу комикс про женщину-космонавта и орущего из кустов медведя.