Сделать 12 апреля выходным днем предложила депутат-космонавт из Госдумы

Ранее партия «Коммунисты России» в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина предложила учредить 12 апреля новый праздник — День национальной гордости.

Однако Герой России, летчик-космонавт Серова не поддержала идею в таком виде, но предложила свой вариант.

«Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости», — подчеркнула она.