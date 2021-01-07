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Жизнь

Сделать 12 апреля выходным днем предложила депутат-космонавт из Госдумы

Депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать 12 апреля выходным днем, поскольку в этот день произошла еще одна победа, сообщает РИА «Новости».

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Ранее партия «Коммунисты России» в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина предложила учредить 12 апреля новый праздник — День национальной гордости.

Однако Герой России, летчик-космонавт Серова не поддержала идею в таком виде, но предложила свой вариант.

«Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости», — подчеркнула она.

По ее мнению, 12 апреля необходимо сделать выходным днем, так же как и 9 мая. Ведь полет в космос — это тоже победа, пояснила Серова.

Ранее Роскосмос успешно запустил в продажу комикс про женщину-космонавта и орущего из кустов медведя.

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