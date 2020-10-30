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30 октября
Жизнь

«Сегодня мое терпение закончилось». Врач скорой из Новосибирска написала на пациента заявление в полицию

Врач скорой помощи Юлия Моргунова рассказала подписчикам nsk_vkurse в Instagram о том, что после волны оскорблений со стороны очередного пациента вызвала к нему полицию и написала заявление.

Юлия Моргунова.
Юлия Моргунова.
nsk_vkurse.

Свой пост медик с 20-летним стажем начала словами: «Сегодня мое терпение закончилось. Закончилось от слова „совсем“…».

Далее Юлия Моргунова описала случившееся. Она поясняет, что терпение закончилось из-за того, что люди, считающие себя больными, просят помощи, но «по факту издеваются над бригадой скорой».

Врач поясняет:

«Они считают, что могут безнаказанно нас унижать, оскорблять, орать на нас матом, грозить всем, начиная от кары небесной, заканчивая тюремный сроком. Почему я, врач с 20-летним стажем, с высшей врачебной категорией должна это терпеть?»

&quot;Скорая помощь&quot; в Барнауле.
«Скорая помощь» в Барнауле.
Altapress.ru

30 октября Моргунова в ответ на хамство и маты набрала номер 112 и вызвала полицию. Повод: «оскорбление чести и достоинства при исполнении и препятствие оказанию мед. помощи».

Юлия Моргунова,
врач скорой помощи из Новосибирска:

Да, я написала заявление в полицию, да я прошла наркологическое освидетельствование и да, я хочу хоть раз доказать зарвавшимся до нельзя «пОцикам», что мы не обслуживающий персонал, мы приехали помогать и не позволим вытирать о себя ноги! — такими словами медик закончила пост на страничке в Instagram.

Врач скорой помощи обратилась с обращением к барнаульцам.
Врач скорой помощи обратилась с обращением к барнаульцам.
«Инцидент Барнаул».

Напомним, это далеко не первое обращение сотрудников скорой помощи к общественности. Об одном из них Altapress.ru писал в сентябре этого года. Работник скорой медицинской помощи из Барнаула Анастасия Колмакова на своей странице в Instagram буквально излила душу, негодуя от хамского отношения к ней и другим сотрудникам бригад скорой медицинской помощи.

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