«Сегодня мое терпение закончилось». Врач скорой из Новосибирска написала на пациента заявление в полицию

Врач скорой помощи Юлия Моргунова рассказала подписчикам nsk_vkurse в Instagram о том, что после волны оскорблений со стороны очередного пациента вызвала к нему полицию и написала заявление.

Свой пост медик с 20-летним стажем начала словами: «Сегодня мое терпение закончилось. Закончилось от слова „совсем“…».

Далее Юлия Моргунова описала случившееся. Она поясняет, что терпение закончилось из-за того, что люди, считающие себя больными, просят помощи, но «по факту издеваются над бригадой скорой».

Врач поясняет:

«Они считают, что могут безнаказанно нас унижать, оскорблять, орать на нас матом, грозить всем, начиная от кары небесной, заканчивая тюремный сроком. Почему я, врач с 20-летним стажем, с высшей врачебной категорией должна это терпеть?»

«Скорая помощь» в Барнауле. Altapress.ru

30 октября Моргунова в ответ на хамство и маты набрала номер 112 и вызвала полицию. Повод: «оскорбление чести и достоинства при исполнении и препятствие оказанию мед. помощи».

Юлия Моргунова,

врач скорой помощи из Новосибирска:

Да, я написала заявление в полицию, да я прошла наркологическое освидетельствование и да, я хочу хоть раз доказать зарвавшимся до нельзя «пОцикам», что мы не обслуживающий персонал, мы приехали помогать и не позволим вытирать о себя ноги! — такими словами медик закончила пост на страничке в Instagram.

Врач скорой помощи обратилась с обращением к барнаульцам. «Инцидент Барнаул».

Напомним, это далеко не первое обращение сотрудников скорой помощи к общественности. Об одном из них Altapress.ru писал в сентябре этого года. Работник скорой медицинской помощи из Барнаула Анастасия Колмакова на своей странице в Instagram буквально излила душу, негодуя от хамского отношения к ней и другим сотрудникам бригад скорой медицинской помощи.