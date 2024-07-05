Заморозки, тля и трипсы помешали феноменальным урожаям земляники на дачах сибиряков.

При этом потери оказались не такими глобальными, как опасались сибиряки в период поздних майских заморозков. Пострадал лишь самый ранний урожай, указывает vn.ru.

Земляничное поле

Тем, кто хочет вырастить свое земляничное поле на дачном участке, необходимо заложить качественное питание для плантации. Это главное условие хорошего урожая.

Дело в том, что земляника — очень прожорливая ягода. Для нее самое главное — питание и свет.

Подкормка

Земляника требует как минимум пять подкормок за сезон, а ремонтантные сорта нужно кормить каждые 10 дней.

Менять место

Каждые пять лет место для земляничной плантации лучше менять, У большинства сортов уже на четвертый год падает урожайность.

Обработка

В период плодоношения эксперты советуют обрабатывать кусты земляники фитофермом. При этом, если трипсы уже повредили посадки, ягода останется невкусной.

Между тем барнаульцев пригласили на сбор земляники. Институт садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко приглашает на сбор земляники на ЭПО №2 (Конюхи).

Как добраться

Проезд на личном транспорте по Змеиногорскому тракту до 26 км (ориентир старое кафе "У озера"- Змеиногорский тракт, 119а. При движении из города поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады).

Проезд автобусами № 118; 119 до конечной остановки (сад-во Cтепной-2), от конечной отправление служебной газели (гос. номер 215).

Цена реализации земляники для населения самосбором — 400 рублей за 1 кг. Принимается оплата по карте и наличными.

Самое важное - в нашем Telegram-канале