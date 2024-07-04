Барнаульцев пригласили на сбор земляники. Как добраться и сколько стоит

Вход на поле с 8:00 до 10:30.

Как добраться

Проезд на личном транспорте по Змеиногорскому тракту до 26 км (ориентир старое кафе "У озера"- Змеиногорский тракт, 119а. При движении из города поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады).

Проезд автобусами № 118; 119 до конечной остановки (сад-во Cтепной-2), от конечной отправление служебной газели (гос. номер 215).

Цена реализации земляники для населения самосбором — 400 рублей за 1 кг. Принимается оплата по карте и наличными.

Сколько стоит ягода в Барнауле

Между тем ягоду можно купить и на базарчиках Барнаула. В рядах Нового рынка лесная земляника стоит 1000 рублей за литр, 500 — соответственно, поллитровый контейнер. Садовая земляника — 1000 рублей за 2-литровый контейнер. Ягода в таре поменьше и стоит соответственно — 400 рублей. Есть еще на продажу тепличная ягода — она ярко-красная, не как заморские товарки. Но так же вкусная. И чистенькая. Продавцы говорят, что в этом году клубничный неурожай. Слишком долго ягодные кустики мучили заморозки, потом ливни.

Ранее сообщалось, что на барнаульских прилавках начали продавать землянику.

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